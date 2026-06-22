Susana Figueroa: liderazgo femenino y el desafío de abrir caminos en la minería argentina

Cada 15 de junio se celebra el Día Internacional de la Mujer Minera. Para Susana Figueroa, conocida en la industria como “La Su”, la fecha invita a reflexionar sobre el camino recorrido y los desafíos que aún quedan por delante para lograr una mayor participación femenina en el sector.

Su trayectoria combina emprendimiento, experiencia en la gestión pública, desarrollo de negocios y liderazgo empresarial. Convencida de que las oportunidades también se construyen, decidió apostar por sus propias ideas y dar forma a un proyecto que hoy comienza a consolidarse dentro del ecosistema minero argentino.

Así nació SF Consultora Minera, una empresa con base en San Juan que trabaja junto a compañías y proveedores de los sectores minero, energético y del litio en las regiones de Cuyo y el NOA. Su propuesta se apoya en tres pilares: conocimiento del territorio, construcción de vínculos estratégicos y presencia activa allí donde se desarrollan los proyectos.

Actualmente lidera una consultora inserta en una industria donde las mujeres representan apenas el 13,2 % del empleo minero. Desde ese lugar busca impulsar una mayor participación femenina y alentar a otras mujeres a asumir desafíos de liderazgo.

“Quiero que otras mujeres crean en sus capacidades, se animen y construyan sus propios proyectos. Cuando una mujer se anima a liderar, también abre camino para que otras puedan hacerlo”, afirma.

Sin embargo, Susana reconoce que ningún proyecto se construye en soledad. La consultora nació como una iniciativa familiar que comenzó junto a su hija y que fue creciendo con la incorporación de profesionales de amplia trayectoria. Sus hijos también han acompañado cada etapa de ese proceso, convirtiéndose en un sostén fundamental a lo largo del camino.

Al hablar de sus referentes, menciona a su abuela Palmira. Emprendedora e independiente, fue quien le transmitió valores que aún hoy guían su vida profesional: la cultura del trabajo, la responsabilidad y la confianza en uno mismo.

En este Día Internacional de la Mujer Minera, su mensaje es claro: el talento, la vocación y el liderazgo no tienen género. Y que el verdadero éxito no se mide solamente por los logros alcanzados, sino también por la capacidad de inspirar y generar oportunidades para los demás.

