"Enólogo brillante": Tim Atkin reconoció a Pablo Cúneo como el winemaker del año

El prestigioso crítico y Master of Wine Tim Atkin distinguió a Pablo Cúneo, Director de Enología de Luigi Bosca, como Enólogo del Año 2026 en el marco de su Argentina Special Report 2026. La distinción reconoce su trayectoria de casi tres décadas en la industria vitivinícola y su aporte al desarrollo de vinos que expresan con autenticidad el carácter de los principales terroirs de Argentina.

Al anunciar el reconocimiento, Atkin destacó: “La transformación que ha logrado en los vinos de Luigi Bosca es notable. Creo que lo más difícil en una bodega es tomar algo que ya tiene éxito y mejorar sus vinos, y pienso que él lo ha logrado. Es una figura inspiradora, dirige un buen equipo y es un enólogo brillante”.

Pablo Cúneo lidera desde 2017 la Dirección de Enología de Luigi Bosca, donde es responsable de la estrategia enológica de la compañía y de la elaboración de sus vinos. Bajo su conducción, el equipo trabaja para expresar con precisión el carácter de cada origen, buscando que cada etiqueta refleje la identidad de su lugar de origen y el estilo que distingue a la bodega.

“Que este premio venga de la mano de Tim, una de las personas que más conoce y respeta nuestra vitivinicultura y quien ha ayudado de forma fundamental a posicionar el vino argentino, le da un significado muy especial”, agradeció el enólogo sobre esta distinción.

Y señaló: “El vino nunca es el logro de una sola persona. Recibir el reconocimiento como Enólogo del Año es una alegría inmensa que me llena de orgullo, pero, sobre todo, es el reflejo de un camino compartido junto a colegas y amigos de la vida, enólogos excepcionales y el equipo de enología de Luigi Bosca, quienes todos los días recorren las viñas interpretando el terruño y buscando la excelencia en cada detalle”.

Una trayectoria dedicada al vino

Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, Pablo cuenta con una destacada trayectoria en la industria vitivinícola argentina e internacional. En su camino de formación como enólogo, trabajó elaborando vinos espumosos en reconocidas regiones vitivinícolas de Francia, entre ellas Burdeos y el sudoeste francés. En su largo recorrido profesional por las bodegas argentinas, en 2017 se incorporó a Luigi Bosca, donde actualmente se dedica a la dirección de Enología.

El reconocimiento llega en un momento destacado para Luigi Bosca, recientemente distinguida como Mejor Bodega del Nuevo Mundo por Wine Enthusiast. Ambas distinciones reflejan una visión basada en la búsqueda constante de la excelencia, la innovación y la expresión auténtica de los grandes orígenes vitivinícolas de Argentina.