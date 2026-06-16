Papa caliente: Mendoza enciende un nuevo motor productivo con identidad regional

Mendoza continúa consolidando su perfil productivo como uno de los principales polos paperos de Argentina. Gracias a sus condiciones agroclimáticas, la incorporación de tecnología y el trabajo conjunto entre productores, empresas, organismos técnicos y el Estado, la provincia ha logrado sostener sus niveles de producción y fortalecer el desarrollo de la papa destinada a la industria.

Actualmente, Mendoza ocupa el cuarto lugar entre las provincias productoras de papa del país y representa cerca del 7% de la superficie nacional cultivada. Este crecimiento ha permitido consolidar una cadena de valor cada vez más integrada, con una fuerte vinculación entre el sector primario y la industria procesadora.

Según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), durante la campaña 2025-2026 la provincia registró entre 5.700 y 6.000 hectáreas cultivadas. De ese total, aproximadamente 3.500 hectáreas estuvieron destinadas a papa para consumo fresco y cerca de 2.000 hectáreas a producción industrial, una participación superior al promedio nacional.

Un modelo productivo orientado a la industria

El desarrollo de la papa industrial ha generado mayor previsibilidad para los productores, promoviendo esquemas de producción planificados y una mayor estabilidad comercial.

En este sentido, Federico Fuligna, jefe de la Agencia de Extensión Rural Tupungato del INTA, explicó: “La papa industrial trabaja con contratos previos, precios acordados y planificación, lo que brinda mayor estabilidad a los productores frente a las fluctuaciones del mercado”.

La presencia de la industria procesadora en Mendoza ha impulsado inversiones, mejoras tecnológicas y un modelo productivo orientado a la calidad y la eficiencia. Este proceso ha fortalecido la competitividad del sector y generado nuevas oportunidades de desarrollo para las distintas regiones productivas de la provincia.

El principal núcleo productivo se concentra en el Valle de Uco, donde se localiza cerca del 65% de la superficie cultivada. Las características de sus suelos, la amplitud térmica y los sistemas de rotación favorecen altos rendimientos y una calidad diferencial especialmente valorada por la industria de papas prefritas congeladas.

Además, las condiciones climáticas permiten obtener tubérculos con elevados niveles de materia seca, una característica fundamental para los procesos industriales y uno de los atributos que distingue a la producción mendocina a nivel nacional.

Clúster de la Papa

En el marco de este proceso de crecimiento, a fines de mayo se presentó oficialmente el Clúster de la Papa de Mendoza durante el encuentro Habemus Papas II.

La iniciativa reúne al Gobierno de Mendoza, INTA, Conicet, municipios, productores, industrias y proveedores con el objetivo de fortalecer toda la cadena de valor, promover la innovación y mejorar la competitividad del sector.

Entre sus principales objetivos se destacan la generación de nuevos espacios de articulación, el impulso a la producción industrial, la incorporación de tecnología y la apertura de nuevas oportunidades comerciales, incluyendo el desarrollo de nichos específicos como las papas andinas destinadas a la gastronomía especializada.