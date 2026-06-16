Llega Dúo Vistalba: el nuevo proyecto inmobiliario premium en Luján de Cuyo

En línea con las nuevas tendencias urbanas que integran vivienda, servicios y espacios comerciales en un mismo entorno, Pleno Desarrollos Inmobiliarios anuncia el lanzamiento de DÚO Vistalba, un proyecto de uso mixto que comenzará a desarrollarse en la estratégica esquina de Guardia Vieja y Almirante Brown, en pleno corazón de Vistalba.

Ubicado en una de las zonas de mayor crecimiento y valorización de Mendoza, el emprendimiento propone una nueva forma de vivir, trabajar e invertir, combinando arquitectura contemporánea, funcionalidad y una fuerte conexión con el entorno natural.

Bajo el concepto "Vivir con Naturaleza", DÚO Vistalba integrará departamentos, oficinas, centro de salud y espacios comerciales, acompañados por amenities de primer nivel, seguridad y vistas privilegiadas a la Cordillera de los Andes. La propuesta busca responder a una demanda creciente de desarrollos que permitan concentrar múltiples actividades cotidianas en un mismo lugar, privilegiando la cercanía, el confort y la calidad de vida.

El proyecto será presentado oficialmente el próximo sábado 20 de junio, a las 11 horas, en el predio donde se construirá el complejo. Durante el encuentro, los asistentes podrán conocer en detalle las características del desarrollo, su propuesta arquitectónica, los espacios previstos y las oportunidades comerciales y de inversión asociadas al emprendimiento.

Para Pleno Desarrollos Inmobiliarios, DÚO Vistalba representa un nuevo paso en su estrategia de crecimiento en Mendoza, ampliando su experiencia en desarrollos innovadores que generan valor para vivir, trabajar e invertir.

"La combinación de crecimiento urbano, demanda sostenida y su ubicación privilegiada posiciona a DÚO Vistalba como una de las oportunidades inmobiliarias más relevantes que se presentarán este año en el mercado mendocino", aseguraron Facundo Filice y Emilio Correa, directores de Pleno Desarrollos Inmobiliarios.

Una nueva oportunidad para invertir

La jornada de lanzamiento también será el escenario para presentar PLENO+, una nueva alternativa de inversión desarrollada junto a dobleTT – Tu inversión con renta, orientada a quienes buscan resguardar su capital y generar ingresos periódicos mediante su participación en proyectos inmobiliarios.

La propuesta permitirá invertir en desarrollos inmobiliarios el monto que cada inversor decida y percibir una renta anual fija con pagos periódicos, contando además con el respaldo y garantía de los proyectos en ejecución y la devolución del 100% del capital invertido al cabo de 12 meses.

Según explicaron desde las compañías, se trata de una herramienta diseñada para ofrecer previsibilidad, seguridad y acceso a oportunidades de inversión vinculadas al crecimiento del mercado inmobiliario mendocino.

Acceso exclusivo a la preventa

Quienes participen del evento podrán acceder a una instancia exclusiva de preventa con valores preferenciales de lanzamiento, una oportunidad especialmente pensada para inversores y compradores que deseen asegurar las mejores condiciones comerciales en la etapa inicial del proyecto.

Los interesados en asistir deberán registrarse previamente enviando un mensaje por WhatsApp al +54 9 261 576 9999 o mediante el código QR habilitado para la convocatoria.