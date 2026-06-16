De Mendoza al Caribe: Wine Institute desembarca en Panamá como hub estratégico regional

Con una trayectoria consolidada en Argentina y Chile, la institución acaba de abrir sus puertas en el país caribeño. Allí, con dos sedes estratégicas, programas exclusivos y una propuesta académica de nivel internacional, busca profesionalizar el sector gastronómico y potenciar la cultura del vino en la región.

Tras construir un sólido recorrido en grandes capitales del vino como Mendoza y Salta (Argentina) y expandir su modelo con éxito en Chile, Wine Institute detectó en el mercado panameño un nicho estratégico para dar este gran salto regional.

“Comenzamos una nueva etapa con esta experiencia internacional”, señaló Analía Videla, fundadora y directora de Wine Institute, para definir el hito más reciente de la escuela: la apertura oficial de su nueva sede en Panamá. Se trata de un espacio pensado para aprender, compartir y vivir el mundo del vino desde una mirada global.

Al respecto, Videla explicó las razones que motivaron la elección del país: “Luego de nuestro recorrido por Argentina y Chile, que nos ha aportado experiencia y la posibilidad de trabajar en países productores, decidimos instalarnos en Panamá porque creemos que es un hub interesante en la región”.

Y es que, además, el Instituto lleva varios años incursionando en ese país a través de conferencias y masterclasses a través de las cuales detectó la necesidad de formar profesionales para el servicio de vinos, las distribuidoras y para esos consumidores ávidos de conocer más sobre esta bebida.

La directiva destacó además las características únicas del mercado panameño, signado por una excelente variedad de productos de distintos países -lo que enriquece la capacitación con un panorama internacional- y un notable crecimiento de la identidad gastronómica local, que demanda bebidas y maridajes a la altura de las circunstancias.

Dos ubicaciones estratégicas para la #ExperienciaWine

Al frente de la nueva sede se encuentra Begum Korkmaz Frea, una destacada ingeniera química, enóloga y sommelier con experiencia internacional en Napa Valley (EEUU) y en el equipo de Campari (Italia), garantizando una visión integral que abarca desde la elaboración hasta el consumo de bebidas alcohólicas.

Para responder de manera dinámica a los distintos públicos, la apertura contempla dos locaciones clave con dinámicas y días de cursado diferenciados:

• San Francisco (Oficina Central): ubicada en Calle Nicanor de Obarrio (Calle 50), funcionará como el núcleo de la institución.

• Costa del Este: situada en el piso 6 de la Prime Tower, estará orientada a captar el recurso humano de los restaurantes, oficinas y distribuidoras de la zona corporativa y comercial.

“Nuestra oficina central está en San Francisco, pero en Costa del Este vamos a trabajar para capacitar sobre todo a las áreas gastronómicas y los bares de la zona”, detalla la fundadora de Wine Institute.



Analía destacó la importancia del trabajo en equipo para la concreción de este proyecto.

Oferta académica a medida y certificaciones internacionales

El dictado de los primeros cursos y capacitaciones comenzará en julio. La oferta académica se adaptó minuciosamente a los intereses y necesidades del consumidor y del profesional panameño, a través de un programa exclusivo dividido en tres niveles independientes: una introducción al mundo del vino, un segundo módulo enfocado en el análisis sensorial de regiones vitivinícolas mundiales, y un tercer nivel con formación estrictamente técnica.

El gran despliegue institucional llegará en septiembre, mes en el que se lanzará de forma simultánea la Carrera de Sommelier -la cual contará con una certificación internacional compartida y avalada por las tres sedes de la escuela (Argentina, Chile y Panamá)- y la novedosa formación de Sommelier de Cerveza, dictada por una maestra cervecera graduada en la prestigiosa Academia Doemens de Alemania.

El staff docente de la sede está integrado por profesionales procedentes de Argentina y Chile, combinándose con destacados especialistas instalados en Panamá que acompañarán de cerca el proceso educativo.

“El objetivo es poder acompañar el crecimiento gastronómico que hay en Panamá. Tienen muy buena gastronomía y materias primas, y creo que el hecho de formar sommeliers va a hacer que podamos dar un paso más entre las bebidas y las comidas, aportando nuestro granito de arena a la economía local. Queremos formar más consumidores que conozcan, que puedan exigir un buen servicio y cuidar aspectos clave como las temperaturas”, afirma Videla.

Un logro en equipo

“A nivel personal, este crecimiento es algo que siempre se proyectó y me llena de satisfacción. Agradezco enormemente al gran equipo de trabajo que me viene acompañando hace muchos años en este desarrollo internacional. En el corto plazo el foco está en el lanzamiento de las carreras, los cursos cortos en Panamá y los viajes de estudio”, reflexionó Analía.

Wine Institute Panamá

• Sitio web: wineinstitute.pa

• Instagram: https://www.instagram.com/wineinstitutepty/

• Contacto: [email protected] | +507 6947-8852

• Sedes: San Francisco, calle Nicanor de Obarrio, C. 50. Costa del Este: Prime Tower, Piso 6, Ciudad de Panamá.