Infraestructura agroindustrial: el sistema mendocino que reduce hasta 50% el costo energético

En un contexto de alta amplitud térmica y costos energéticos crecientes, la infraestructura se convirtió en una variable crítica para la rentabilidad del productor argentino.

En este sentido, las condiciones de almacenamiento y conservación son claves, por lo que una infraestructura adecuada resulta estratégica, lo que obliga a repensar cómo se construyen galpones y espacios de acopio, especialmente en regiones donde el calor impacta de forma directa en la calidad de los productos.

De hecho, estimaciones del sector indican que envolventes eficientes pueden reducir entre un 30% y un 50% el consumo energético de una edificación. Este aspecto adquiere una relevancia todavía mayor en geografías donde el suministro eléctrico representa uno de los principales componentes del gasto operativo.

La eficiencia térmica, por tanto, deja de ser un diferencial para convertirse en un factor estructural. Es así que soluciones constructivas industrializadas comienzan a ganar espacio en el agro, al combinar eficiencia, rapidez de ejecución y previsibilidad que favorecen a estándares consistentes en bienes sensibles a variaciones de frío, calor y humedad.

De esta manera, las nuevas tecnologías logran transformar la climatización de un gasto operativo difícil de controlar a una variable fundamental del diseño. A partir de la incorporación de sistemas de aislación térmica se reduce la necesidad de ventiladores industriales o equipos de aire acondicionado, alcanzando condiciones más estables sin depender exclusivamente de soluciones eléctricas.

“La durabilidad de los materiales es otro aspecto a considerar”, expresa Franco Marasco, Gerente de Proyectos Industriales de Grupo LTN.

Y añade: “La exposición prolongada al sol y a condiciones ambientales cada vez más severas, como tormentas y granizo, demandan insumos capaces de sostener su desempeño a lo largo del tiempo, minimizando la necesidad de mantenimiento y evitando interrupciones en la operación”.

Otro aspecto valorado por el sector es la velocidad de ejecución. Los sistemas modulares permiten reducir los tiempos de obra en un 40% comparado con la construcción tradicional, una ventaja estratégica para productores que necesitan ampliar su capacidad entre campañas o antes de los picos de cosecha.

Además, la composición de los materiales asegura resistencia a ambientes corrosivos —frecuentes por el uso de agroquímicos y fertilizantes—, extendiendo la vida útil de la inversión.

Resultados concretos

“Desde LTN trabajamos para que la inversión en envolventes se traduzca en resultados concretos: menos consumo, mayor estabilidad de temperatura y estructuras preparadas para responder aún en las condiciones más duras. No se trata solo de construir, sino de acompañar a cada proyecto con soluciones que mejoren su desempeño en el tiempo”, señaló Marasco.

Con una extensa trayectoria en el desarrollo de soluciones para industrias de alta exigencia, Grupo LTN integra capacidades de ingeniería, producción y logística para responder a distintos tipos de proyecto.

En un contexto donde cada costo es analizado con mayor precisión, la incorporación de soluciones constructivas eficientes deja de ser una decisión técnica aislada para convertirse en una herramienta concreta de competitividad.

La forma en que se diseñan y construyen los espacios empieza así, a jugar un rol clave en el rendimiento del negocio. En el caso del agro, este enfoque permite trasladar capacidades técnicas propias de otros sectores a una actividad donde la eficiencia y la resistencia de la infraestructura son cada vez más determinantes.

Acerca de Grupo LTN

Somos una empresa familiar argentina con más de 50 años de trayectoria, referente en soluciones de construcción y refrigeración.

Nuestro ecosistema industrial, integrado por las unidades de negocio Friolatina y Acerolatina, nos permite redefinir el concepto de soluciones integrales, combinando eficiencia, tecnología y sustentabilidad.

Con plantas industriales en Mendoza y en General Rodríguez, y presencia comercial en Córdoba y Neuquén, ofrecemos propuestas confiables, adaptadas a cada necesidad, con foco en la excelencia operativa, la responsabilidad ambiental y el desarrollo regional.

Actualmente, fabricamos más de 8 millones de m2 y acompañamos a más de 7.000 clientes en toda Latinoamérica.