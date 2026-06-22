Mendoza en la meca de la tecnología mundial: POSSUMUS presente en las cumbres más influyentes de Estados Unidos

POSSUMUS es una compañía de tecnología que nació en San Rafael, Mendoza en 2005. Hoy opera en Argentina, Latinoamérica y Estados Unidos y es la única empresa de la región que cuenta con 6 designaciones oficiales de Microsoft y la especialización en Inteligencia Artificial Copilot.

Recientemente, parte de su equipo asistió a dos cumbres tecnológicas mundiales en Estados Unidos: “Microsoft Build”, que se realizó el 2 y 3 de junio en San Francisco y “Pax8 Beyond 2026”, que tuvo lugar el 7 y 9 de junio en Salt Lake City.

Microsoft Build es la conferencia anual de desarrolladores que organiza Microsoft y reúne a alrededor de 3500 ingenieros, arquitectos y profesionales del software de todo el mundo. Allí, la compañía comunica su propuesta de valor y el rumbo de su plataforma.

De ese encuentro participaron Mariano Gurrieri (CEO de POSSUMUS), Rubén Micheli (co-CEO), Fernando Bulczynski (CGO), Cristian Hernández (arquitecto de soluciones), Jorge Andreoni y Matías Aguilera (líderes técnicos).

En diálogo con Ecocuyo, Mariano Gurrieri compartió sus impresiones sobre esta experiencia.

“Notamos la velocidad que va tomando todo lo que tiene que ver con la Inteligencia Artificial, en particular con los agentes. Aún estamos acostumbrados a interactuar con ella a través de un modelo de chat, donde preguntamos y recibimos respuesta; sin embargo, esta herramienta está pensada para actuar de forma autónoma”.

El empresario remarcó que la automatización del desarrollo de software ya es una realidad y que el principal desafío de la industria pasa por lograr que los agentes de IA sean adoptados de manera segura, gobernada y realmente útil por las organizaciones.

“La idea es que tanto el gerente de Producción de una minera, como el director de Finanzas de un banco o el responsable de una práctica médica en una clínica puedan incorporar a estos agentes para mejorar la operación y aumentar la rentabilidad de sus negocios”.

Explicó, además, que está emergiendo el perfil de los frontier developers: profesionales que trabajan de forma nativa con agentes de IA y redefinen la manera de crear software, delegando tareas repetitivas para enfocarse en el diseño, la arquitectura y la resolución de problemas de mayor valor.

En contraposición, advirtió que muchas organizaciones comienzan a acumular legacy developers: equipos que siguen desarrollando con metodologías de hace apenas unos años y no incorporan estos nuevos paradigmas.

“La brecha de productividad puede superar el 50 %, por lo que la capacidad de adaptación de los desarrolladores será uno de los principales factores de competitividad para las empresas en los próximos años”.

En esa misma línea aseguró que los mejores equipos no van a ganar por consumir más IA, sino por diseñar arquitecturas inteligentes que combinen agentes, modelos de frontera e inferencia local de manera eficiente.

“Uno de los grandes desafíos que enfrentarán será optimizar la arquitectura sobre la que construyen soluciones con IA para reducir costos operativos, minimizar la latencia, proteger información sensible y reservar el uso de modelos de gran escala para las tareas que realmente aportan valor. La productividad no dependerá solo de la calidad de los agentes, sino también de las decisiones de ingeniería que se tomen detrás de ellos y el impacto que conlleva el consumo de tokens”.

Pax8 Beyond 2026

Una vez finalizado “Microsoft Build”, Mariano Gurrieri, Rubén Micheli y Fernando Bulczynski partieron a Salt Lake City para acudir a “Pax8 Beyond 2026”, que se realizó el 7 y 9 de junio.

Este evento, cuya sede cambia cada año, está orientado a socios, proveedores y líderes de la industria tecnológica global de Pax8, el principal marketplace online de servicios IT en Estados Unidos.

“Aquí, el enfoque estuvo puesto en el negocio y las tendencias de la industria tecnológica. Una de las ideas que mayor fuerza cobraron fue que los Managed Intelligence Services (MIS) podrían convertirse para las pequeñas y medianas empresas en lo que los Forward Deployed Engineers representan para las grandes organizaciones. Es decir, un modelo de acompañamiento cercano que no solo provee tecnología, sino que ayuda a identificar oportunidades, implementar agentes de IA y traducir su potencial en resultados concretos para el negocio, democratizando capacidades que hasta hace poco estaban reservadas para grandes corporaciones”, sostuvo Gurrieri.

En cuanto a Mendoza como mercado señaló que la provincia se encuentra en sintonía con el avance de la región. “Es común que nos invada la sensación de que nos estamos perdiendo algo. Creo que aún faltan formación y desarrollo para movernos en la nueva economía del token.

Desde POSSUMUS venimos trabajando hace tiempo en esta transformación digital, que también es cultural. Decidimos comenzar por nuestra propia compañía, definir la actitud que debemos tener como equipo frente a este paradigma, incorporando las habilidades y herramientas necesarias.