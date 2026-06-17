Empresas Y Negocios | 17 jun 2026
Mendoza marca tendencia con el primer polo de vino y longevidad en Latinoamérica
08:00 |Tayén estará ubicado en Estancia Atamisque, en Tupungato y prevé inaugurar en 2028. La propuesta combina bienestar, hospitalidad, cultura del vino e inversión dentro de un modelo que busca redefinir el futuro del real estate experiencial.
En un contexto donde la economía de la longevidad emerge como una de las principales transformaciones sociales, económicas y culturales del mundo, impulsada por el aumento de la esperanza de vida y una mayor preocupación por el bienestar, la salud preventiva y la calidad de vida. Tayén propone una nueva manera de entender el bienestar: no como un momento aislado, sino como una práctica sostenida en el tiempo.
En ese escenario, Mendoza encuentra una oportunidad para posicionarse internacionalmente a través de una propuesta inédita que combina algunos de sus mayores atributos: montaña, vino, naturaleza, hospitalidad y calidad de vida. Y la cultura vitivinícola deja de ser simplemente un paisaje para convertirse en parte activa de la experiencia.
Tayén tiene una fecha aproximada de inauguración para el año 2028 y se desarrolla dentro de las más de 1.000 hectáreas de Estancia Atamisque y posee 4.000m2 de desarrollo proyectados en esta primera etapa que estará compuesta por un hotel con 18 Lodges de lujo integrados al entorno, un Centro Luxury Wellness, Fitness & Recovery, propuestas gastronómicas vinculadas al vino y al territorio, experiencias In & Out, espacios para encuentros corporativos y una programación especialmente diseñada para acompañar procesos de transformación personal.
La propuesta busca reunir en un mismo sistema elementos que históricamente funcionaron por separado: salud preventiva, hospitalidad, naturaleza, gastronomía, movimiento, recuperación y comunidad.
"Durante años aprendimos a medir el tiempo, a llenarlo y a hacerlo rendir. Sin embargo, cada vez más personas empiezan a preguntarse cómo quieren vivirlo. Tayén nace como una respuesta a esa búsqueda", explica Ramiro Alonso, Founder & Chief Revenue Officer de RGR Group Developers.
Una nueva categoría para el Real Estate
Además de su propuesta vinculada al bienestar, Tayén incorpora un modelo de negocio innovador para la región.
A diferencia de los desarrollos inmobiliarios tradicionales, el proyecto propone una estructura basada en la participación accionaria dentro de un ecosistema operativo integrado, permitiendo que los inversores participen del crecimiento y funcionamiento de un sistema que genera valor a partir de múltiples actividades complementarias.
La lógica detrás del proyecto parte de una premisa simple: el futuro del real estate no estará definido únicamente por los metros cuadrados construidos, sino por la capacidad de crear ecosistemas capaces de generar experiencias, servicios y actividad económica de manera permanente.
Para ello, Tayén articula cinco grandes unidades de negocio que funcionan de forma integrada:
- Hospitalidad y alojamiento.
- Centro Luxury Wellness, Fitness & Recovery.
- Experiencias In & Out vinculadas al territorio.
- Gastronomía y cultura del vino.
- Eventos corporativos y encuentros de marca.
Esta estructura permite construir un modelo de ingresos diversificado, donde distintas actividades conviven y se potencian mutuamente dentro de un mismo destino.
"Creemos que el futuro del desarrollo inmobiliario está en la construcción de ecosistemas integrados. Ya no alcanza con desarrollar un activo; el verdadero desafío es crear sistemas vivos capaces de generar experiencias, comunidad y valor de manera sostenida", afirma Ramiro Alonso.
Y continúa "Lo que estamos construyendo en Tayén es una nueva categoría. Un lugar donde territorio, hospitalidad, wellness e inversión funcionan como parte de una misma visión. Porque entendemos que las personas ya no buscan solamente dónde invertir o dónde alojarse. Buscan formar parte de experiencias con sentido."
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