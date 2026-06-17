De Mendoza al mundo: Las Palapas, la experiencia iconica de Potrerrillos, desembarcó en Europa

El pasado 14 de junio de 2026, Las Palapas escribió una de las páginas más importantes de su historia. Por primera vez, desembarcó en Europa con una colaboración internacional junto a Woodstock’69, uno de los beach clubs más emblemáticos de Amsterdam, en la costa de los Países Bajos.

La propuesta reunió música, cultura, gastronomía y comunidad en un encuentro que confirmó que el espíritu nacido entre las montañas mendocinas puede conectar con personas de cualquier parte del mundo.

La fecha reunió a artistas de alcance internacional como Mano Le Tough b2b Jonathan Kaspar, Juan Hansen (Live) y Kyra Khaldi, en una curaduría musical alineada con la identidad de Las Palapas y Woodstock’69: experiencias profundas, conexión humana y una pista de baile que marca una tendencia cultural.

Una conexión entre Mendoza y Ámsterdam

Lo que comenzó hace cinco años en Mendoza encontró su continuidad frente al mar de Ámsterdam. Durante una jornada inolvidable, miles de personas provenientes de distintas nacionalidades compartieron una experiencia donde convivieron argentinos radicados en Europa, viajeros internacionales y la comunidad habitual de Woodstock’69.

La colaboración no fue simplemente una fecha dentro de un calendario de eventos. Fue el encuentro entre dos comunidades que entienden la música como una herramienta para generar vínculos, celebrar la diversidad cultural y construir experiencias memorables.

La esencia de Las Palapas viajó completa

Para esta edición especial se recrearon elementos icónicos de la identidad de Las Palapas dentro del predio de Woodstock’69.

Entre ellos, se destacó la presencia de tradicionales materiales constructivos que se fusionaron con las texturas coloridas y teatrales del espacio. El columpio de Las Palapas, uno de los símbolos más reconocidos de la marca también fue parte de la escenografía, permitiendo que el público europeo pudiera experimentar parte de la estética y el espíritu que caracterizan a las montañas mendocinas.

La propuesta no solo incorporó el diseño, sino tambien una experiencia gastronómica inspirada en Argentina. Los asistentes pudieron disfrutar de productos típicos como empanadas argentinas, con la receta de Diego Salvador, y asado a la parrilla con cortes clásicos ( entrañas, asado de tira y hasta el clásico chimi churri), acercando sabores tradicionales a una audiencia global y reforzando el concepto de intercambio cultural que impulsó toda la colaboración.

Heineken: un socio estratégico en esta expansión internacional

Uno de los hitos más importantes de este proyecto fue el acompañamiento de Heineken Internacional, cuyo hub de implementación en Ámsterdam formó parte activa de la experiencia, logrando establecer una mirada internacional para nuevas alianzas.

Previo al evento, el viernes 12 de junio, se desarrolló una jornada especial junto a representantes de la marca, que incluyó una visita a la histórica fábrica de Heineken y un recorrido por los canales de Ámsterdam, generando un espacio de networking, intercambio cultural y construcción de relaciones para los proyectos futuros.

Juan Hansen y contenido para una campaña global

La fecha también dejó un importante legado audiovisual. Durante su presentación en Woodstock’69 x Las Palapas, Juan Hansen realizó la grabación de contenido destinado a la campaña de lanzamiento de su próximo álbum, incluyendo registros multicámara de alta calidad y la captura de canciones completas en formato audiovisual profesional.

El escenario frente al mar, la energía del público internacional y la estética única de la colaboración entre Las Palapas y Woodstock’69 se transformaron en el marco ideal para la producción de este material que próximamente formará parte de la comunicación global del artista.

Un paso histórico para la marca

La llegada de Las Palapas a Europa representa mucho más que una expansión geográfica. Es la confirmación de que un concepto nacido en Mendoza puede convertirse en una plataforma cultural capaz de conectar montañas, ciudades, playas y comunidades alrededor del mundo.

Woodstock’69 x Las Palapas fue una celebración de la música, la amistad, la gastronomía y la colaboración internacional. Un encuentro donde Argentina estuvo presente en cada detalle y donde el nombre de Mendoza volvió a proyectarse hacia nuevos escenarios globales con una mirada innovadora exportando creatividad y cultura.

