Palmares activa promociones, descuentos y una propuesta especial por el Día del Padre

Con motivo del Día del Padre, Palmares Mall presenta una propuesta integral que combina beneficios bancarios, una acción interactiva, experiencias gastronómicas y actividades pensadas para disfrutar en familia.

Junio llega con una de las fechas más esperadas del año, y Palmares lo celebra con una campaña especial bajo el concepto "Palmares para Papá". La propuesta busca acompañar a los visitantes en la búsqueda del regalo ideal, sumando además actividades y beneficios pensados para toda la familia.

DESCUENTOS, PROMOS Y CUOTAS BANCARIAS

Durante todo el mes, distintas entidades bancarias ofrecerán beneficios exclusivos para las compras realizadas en Palmares:

Banco Supervielle: hasta 9 cuotas sin interés. Vigencia del 4 al 30 de junio.

hasta 9 cuotas sin interés. Vigencia del 4 al 30 de junio. YOY : hasta 6 cuotas sin interés, con hasta 25% de ahorro y reintegro de hasta $40.000. Vigencia 15 y 16 de junio.

: hasta 6 cuotas sin interés, con hasta 25% de ahorro y reintegro de hasta $40.000. Vigencia 15 y 16 de junio. Banco ICBC: hasta 6 cuotas sin interés, con hasta 40% de ahorro y reintegro de hasta $50.000. Vigencia 15 y 16 de junio

hasta 6 cuotas sin interés, con hasta 40% de ahorro y reintegro de hasta $50.000. Vigencia 15 y 16 de junio Banco Nación (BNA): hasta 9 cuotas sin interés, con hasta 35% de ahorro y reintegro de hasta $60.000. Vigencia del 16 al 21 de junio.

hasta 9 cuotas sin interés, con hasta 35% de ahorro y reintegro de hasta $60.000. Vigencia del 16 al 21 de junio. Banco Credicoop : hasta 9 cuotas sin interés, con hasta 40% de ahorro y sin tope de reintegro. Vigencia del 17 al 19 de junio.

: hasta 9 cuotas sin interés, con hasta 40% de ahorro y sin tope de reintegro. Vigencia del 17 al 19 de junio. Naranja X : hasta 3 cuotas sin interés, con hasta 25% de ahorro y reintegro de hasta $20.000. Vigencia del 18 al 21 de junio.

: hasta 3 cuotas sin interés, con hasta 25% de ahorro y reintegro de hasta $20.000. Vigencia del 18 al 21 de junio. Bancos del interior: hasta 3 cuotas sin interés, con hasta 30% de ahorro y reintegro de hasta $30.000. Vigencia del 18 al 21 de junio.

hasta 3 cuotas sin interés, con hasta 30% de ahorro y reintegro de hasta $30.000. Vigencia del 18 al 21 de junio. Banco Patagonia: hasta 6 cuotas sin interés, con hasta 25% de ahorro y reintegro de hasta $30.000. Vigencia 19 y 20 de junio.

Con esta variedad de opciones, Palmares busca facilitar la compra del regalo perfecto para cada tipo de papá.

UNA PROPUESTA GASTRONÓMICA PARA PAPÁ

Palmares cuenta con una amplia propuesta gastronómica, ideal para agasajar a papá en su día. Sus locales son la excusa perfecta para combinar el festejo con una experiencia completa, sin moverse del mall, porque Palmares es para Papá.

Acerca de Palmares

En 2025 Palmares cumplió 30 años como uno de los espacios comerciales, gastronómicos y de servicios más importantes de Argentina. Lo que comenzó en 1995 como un centro comercial, es actualmente distrito urbano en plena expansión, que combina negocios, entretenimiento, salud, educación y experiencias de alto nivel.

Con una trayectoria marcada por la innovación y la diversificación, Mario Groisman (líder de Grupo Presidente) ha sabido apostar con convicción por sectores tan diversos como: retail, hotelería, agro y desarrollo inmobiliario, tanto en Argentina como en el exterior.

Uno de sus hitos fue la creación de Palmares que en estas tres décadas ha evolucionado y actualmente alberga más de 170 locales de marcas reconocidas a nivel nacional. Además, integra sectores, de servicios con entidades bancarias, una torre de oficinas pensada para pequeñas y medianas empresas, una sede universitaria y un centro de salud de alta complejidad, integrado por consultorios externos, diagnóstico por imágenes y cirugía ambulatoria.