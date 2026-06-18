Un Malbec de Gualtallary fue elegido entre los 50 mejores vinos del mundo

La historia vuelve a repetirse. En los Decanter World Wine Awards 2026, uno de los concursos más prestigiosos de la industria vitivinícola global, Rutini Single Vineyard Gualtallary Malbec 2023 fue distinguido con el máximo galardón Best in Show (97 puntos), y convirtiéndose en el único vino argentino seleccionado entre los 50 mejores vinos del mundo.

“Recibir nuevamente un Best in Show es una enorme satisfacción porque válida una forma de trabajo que llevamos adelante desde hace muchos años. Este reconocimiento no es el resultado de una sola cosecha, sino de una trayectoria construida con consistencia, convicción y una búsqueda permanente de excelencia.

Que un Malbec de Gualtallary vuelva a ubicarse entre los mejores vinos del mundo confirma el gran presente de este terroir y el legado que Rutini Wines sigue proyectando hacia el futuro”, expresó Juan Pablo Murgia, enólogo de Rutini Wines.

Más que un reconocimiento a una cosecha excepcional, este premio confirma cuatro pilares que definen la identidad de Rutini Wines: trayectoria, consistencia, excelencia y legado.

Con más de un siglo de historia, la bodega ha construido un camino basado en la búsqueda permanente de calidad, la interpretación precisa de los grandes terroirs argentinos y una visión de largo plazo que hoy vuelve a recibir el respaldo de la crítica internacional. La obtención de un segundo Best in Show demuestra la capacidad de Rutini Wines para sostener estándares de excelencia a través del tiempo, consolidando un estilo y una filosofía enológica reconocidos a nivel mundial.

El potencial extraordinario de Gualtallary vuelve a expresarse en este Malbec de alta precisión, que representa la combinación entre origen, conocimiento y experiencia acumulada durante generaciones.

Además del máximo reconocimiento, otros vinos de Rutini Wines obtuvieron sobresalientes resultados en la edición 2026 del certamen:

Apartado Gran Malbec 2023 – 96 puntos

Rutini Single Vineyard Gualtallary Cabernet Franc 2023 – 96 puntos

Apartado Gran Merlot 2023 – 95 puntos

La nueva consagración de Rutini Single Vineyard Gualtallary Malbec 2023 reafirma el liderazgo de Rutini Wines en la vitivinicultura argentina y fortalece el posicionamiento del Malbec como una de las grandes variedades del mundo.

Acerca de Rutini

Fundada en 1885, Rutini es una de las bodegas más reconocidas y prestigiosas de Argentina. Con presencia en más de 80 países, combina tradición y vanguardia en cada uno de sus vinos, consolidándose como referente indiscutido de calidad en el mundo vitivinícola.