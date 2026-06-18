De Altamira al podio global: quién es la mendocina elegida como la Joven enóloga del año

Laura Principiano, Head Winemaker de Zuccardi Valle de Uco, fue reconocida como Young Winemaker of the Year por Tim Atkin MW en su más reciente Argentina Special Report, una de las publicaciones de referencia para el vino argentino a nivel internacional.

Al anunciar la distinción, Atkin destacó la contribución de Principiano a la evolución de la bodega y su papel en el desarrollo de un proyecto que se ha convertido en una referencia para el vino argentino:

“Laura formó parte del equipo que estuvo detrás de la construcción de esta extraordinaria bodega y se desempeña como Head Winemaker desde 2014. La bodega es una inspiración para elaboradores de vino de todo el mundo. Trabajan con variedades increíbles como Albariño, Verdejo, Riesling, Sauvignon Blanc y Chardonnay, al tiempo que elaboran algunos de los mejores Malbecs de Argentina y excepcionales Cabernet Francs.”

El reconocimiento destaca una trayectoria dedicada a la investigación, la innovación y la búsqueda de una expresión cada vez más precisa de los diferentes lugares que conforman el Valle de Uco. A lo largo de casi dos décadas, Laura ha desempeñado un papel central en el desarrollo de Zuccardi Valle de Uco, contribuyendo al conocimiento de sus suelos y terroirs y a la consolidación de una identidad enológica enfocada en reflejar el origen de cada vino.

Ingeniera Agrónoma graduada de la Universidad Nacional de Cuyo, Laura se incorporó al equipo liderado por Sebastián Zuccardi en 2009 como parte del área de Investigación y Desarrollo.

Desde entonces, participó activamente en los estudios que permitieron profundizar el entendimiento de los distintos lugares del Valle de Uco y su influencia en el carácter de los vinos. También formó parte del equipo que impulsó los conceptos que dieron origen al diseño y la construcción de la bodega Zuccardi Valle de Uco en Paraje Altamira.

Desde la cosecha 2014, Laura lidera las áreas de Enología e Investigación y Desarrollo de la bodega. Bajo su dirección, Zuccardi Valle de Uco ha consolidado una filosofía centrada en la interpretación del lugar, elaborando vinos que buscan expresar con precisión, transparencia y autenticidad la identidad de cada terroir.

Al conocer la distinción, Laura expresó:

“Me emociona mirar hacia atrás y pensar en todo lo vivido durante estos años haciendo vinos. Mi mirada cambió, mi entendimiento cambió, mi experiencia cambió, pero nunca cambiaron mis ganas ni el amor que siento por esta profesión.

Y hay algo más que tampoco cambió: las personas con las que comparto este camino. Este reconocimiento también les pertenece a ellas, a mi familia, a mis colegas y a todo el equipo que trabaja cada día con dedicación y pasión.”

Para Sebastián Zuccardi, este reconocimiento pone en valor una forma de trabajo construida colectivamente: “Laura ha sido fundamental en el desarrollo de nuestro proyecto en el Valle de Uco. Su curiosidad, sensibilidad y liderazgo han contribuido a profundizar nuestro conocimiento de los lugares, a diseñar una bodega pensada para acompañar la diversidad del Valle de Uco y a elaborar vinos con sentido de lugar.”

La distinción otorgada por Tim Atkin MW se suma a una serie de reconocimientos internacionales obtenidos por Zuccardi Valle de Uco en los últimos años y reafirma el protagonismo de una generación de profesionales argentinos comprometidos con la exploración de los terroirs y la producción de vinos con identidad.

Acerca de Zuccardi Valle de Uco

Desde que plantó su primer viñedo en Mendoza en 1963, la familia Zuccardi ha sido líder en la vitivinicultura argentina, impulsando la innovación y el desarrollo sostenible.

En el Valle de Uco, la familia ha dedicado las últimas décadas a la exploración de los terroirs de montaña y a la búsqueda de vinos que expresen con transparencia la identidad de cada lugar. Hoy, Zuccardi Valle de Uco es reconocida internacionalmente por elaborar vinos con un profundo sentido de lugar, considerados entre los más excepcionales del mundo.