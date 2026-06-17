Chandon celebra el Día del padre con una propuesta especial en su Bistró 

En el marco del Día del padre, Bistró Chandon presenta una experiencia gastronómica para disfrutar junto a los papás, con una edición especial de almuerzo en la bodega, maridado con espumantes.

La propuesta estará disponible el sábado 20 y domingo 21 de junio de 12.30 a 15.30 hs, en Bodega Chandon. Además, a cada agasajado se le obsequiará una botella de Chandon Cuvée Brut Nature o un set de 2 copas Chandon en estuche, a elección.

El menú está compuesto por entrada, plato principal y postre, cada instancia pensada para maridar perfectamente con burbujas y el clima característico del otoño en Mendoza.

La experiencia comienza con una recepción de focaccia tibia con berenjenas al escabeche, seguida por una empanada de carne mendocina con salsa llajua como entrada.

Como plato principal, el menú propone ojo de bife acompañado por vegetales de temporada a las brasas, papines andinos y hojas de mostaza, una opción pensada para celebrar con una cocina de producto, identidad local y sabores intensos.

Para el cierre dulce, la propuesta incluye mousse aireada de dulce de leche y chocolate con lajas crocantes. El menú se acompaña con un maridaje especial que incluye una copa de Chandon Extra Brut, una copa de Chandon Brut Nature y servicio de agua.

Además, habrá opción vegetariana disponible. El valor de la experiencia es de $65.000 por persona. Para niños de hasta 12 años, estará disponible un menú infantil por $33.000.

Una oportunidad ideal para compartir, celebrar y brindar con sabores locales y espumosos de Chandon. Los almuerzos de celebración del Día del padre tienen cupos limitados y debe realizarse reserva anticipada, a través del whatsapp +5492614859656 o por mail a [email protected].