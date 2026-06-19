Mendoza fue sede de una cumbre latinoamericana de la industria aeronáutica

Mendoza fue sede de una nueva edición del ALTA Aviation Safety, Flight Ops & Training Summit 2026, uno de los encuentros más relevantes de la industria aeronáutica latinoamericana en materia de seguridad operacional, capacitación y operaciones de vuelo.

El evento se desarrolló del 16 al 18 de junio en el hotel Hilton y reunió a especialistas, ejecutivos y representantes de distintos sectores vinculados al transporte aéreo de toda la región.

Durante el acto de apertura, el Gobernador Alfredo Cornejo dio la bienvenida a los participantes y agradeció la elección de la provincia como anfitriona.

“Es un verdadero honor darles la bienvenida a Mendoza y recibir a los profesionales, especialistas y referentes de la industria aeronáutica de América Latina y del mundo”, expresó el mandatario, al tiempo que destacó la importancia de que la provincia continúe siendo sede de encuentros de alcance internacional.

También participaron de la apertura los intendentes de Guaymallén, Marcos Calvente; de Las Heras, Francisco Lo Presti, y la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa; el CEO de ALTA, Peter Cerda y el subsecretario de calidad regulatoria del ministerio de Simplificación y Transformación, Ariel Pszemiarower

La realización de la cumbre volvió a ubicar a Mendoza dentro del calendario de eventos estratégicos para la industria aeronáutica y del transporte de la región.

Cornejo remarcó la importancia de la conectividad para el desarrollo económico y social de los territorios. En ese sentido, sostuvo que “la aviación cumple un papel fundamental” y señaló que el transporte aéreo permite no solo potenciar el turismo sino también acercar familias, generar oportunidades laborales y comerciales y fortalecer el intercambio entre países.

La agenda del summit incluyó conferencias, paneles de discusión y espacios de networking orientados a promover soluciones para una industria más segura, eficiente y preparada para los desafíos futuros.

La capacitación de profesionales, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora continua de los estándares de seguridad fueron algunos de los principales ejes abordados durante las jornadas.

Al referirse al crecimiento del sector aerocomercial, el Gobernador destacó que “la apertura del mercado aerocomercial y la política de cielos abiertos impulsada por el Gobierno Nacional representan una oportunidad para ampliar la conectividad de nuestro país y de nuestras provincias”.

Además, señaló que Mendoza acompaña este proceso mediante una agenda de trabajo con aerolíneas y operadores para impulsar nuevas rutas y alternativas de conexión con la Argentina y el mundo.

Cornejo también destacó el posicionamiento alcanzado por la provincia en distintos mercados y señaló que la Marca Mendoza constituye una herramienta estratégica para el desarrollo.

“La Marca Mendoza, que nos caracteriza por tener la cumbre más alta de América y un enoturismo y una gastronomía reconocidos en el mundo, es uno de nuestros activos decisivos”, afirmó. Además, sostuvo que ese sello de calidad y confianza potencia a los distintos sectores productivos, fortalece la proyección internacional de la provincia y contribuye a consolidar su atractivo como sede de eventos nacionales e internacionales.

La elección de Mendoza como sede de esta nueva edición de la Cumbre ALTA reafirma el posicionamiento de la provincia como un destino confiable para la organización de eventos nacionales e internacionales.

A través de estos encuentros, Mendoza fortalece su perfil como centro de intercambio de conocimientos, promoción de inversiones y generación de oportunidades vinculadas al turismo, la innovación y el desarrollo económico.