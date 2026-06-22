¿Tu equipo juega para ganar? Webinar para empresas mendocinas sobre IA, fútbol y liderazgo

En un contexto donde las organizaciones enfrentan cambios constantes, escasez de talento y mercados hipercompetitivos, la ventaja de las empresas ya no reside en tener más recursos, sino en contar con equipos capaces de responder mejor al cambio.

Bajo esta premisa, el próximo jueves 25 de junio a las 14:00 hs se llevará a cabo el webinar gratuito "¿Tu equipo juega para ganar? Claves de liderazgo, confianza y desempeño para 2026", una propuesta pensada para dueños de empresas, gerentes y profesionales de Recursos Humanos que buscan dar un salto cualitativo en sus organizaciones.

El encuentro, que tendrá una duración de 40 minutos, está organizado por QuienVino, la plataforma tecnológica mendocina de gestión de personal con proyección nacional, en alianza con Pizca Experiencias + Humanas, consultora especializada en liderazgo y desarrollo organizacional.

La gran innovación metodológica de este encuentro radica en su inspiración: las lecciones tácticas y humanas que dejan los equipos que alcanzan el Mundial 2026.

La historia demuestra que no siempre gana el que tiene más talento individual, sino el que mejor funciona de manera coordinada. A partir de ese paralelismo, se derribarán mitos corporativos arraigados, como la falsa creencia de que sumar más personal a una estructura equivale automáticamente a obtener mejores resultados.

"Un equipo de alto desempeño obtiene resultados superiores sin necesidad de agrandar la estructura. Muchas empresas tienen excelentes técnicos, pero les faltan líderes capaces de construir confianza", explica Patricia Soria, CEO de QuienVino, Ingeniera en Sistemas y referente en transformación digital.

Para la especialista, galardonada recientemente con la Distinción Mujer Empresaria Mendocina 2026 de la FEM, la clave actual de las organizaciones está en redefinir la confianza: "La confianza es la capacidad de reducir la necesidad de control sin perder calidad en los resultados. La tecnología es un aliado fundamental para agilizar procesos, pero nunca reemplaza al factor humano".

Durante el webinar, dictado por Paz Gomez, cofundadora de Pizca, con más de 15 años de experiencia en la gestión y coordinación de Recursos Humanos en la industria IT, se brindarán herramientas prácticas para responder a una pregunta que desvela a los tomadores de decisiones locales: ¿Qué tan preparado está tu equipo para competir en el mercado actual?

En tiempos de equipos diversos y modalidades híbridas, construir entornos basados en laclaridad de roles y el compromiso se ha transformado en la principal ventaja competitiva.

La participación es libre y gratuita con inscripción previa obligatoria, orientada especialmente a quienes lideran pymes y organizaciones en la región que necesitan profesionalizar su gestión diaria con simplicidad y eficiencia.

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