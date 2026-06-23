Turismo, producción y cultura: Maipú tendrá el Museo Provincial de la Olivicultura y el Aceto Balsámico

La Municipalidad de Maipú y el Gobierno de Mendoza avanzaron en la concreción de una obra considerada estratégica para el desarrollo turístico del departamento: la construcción del Museo Provincial de la Olivicultura y el Aceto Balsámico.

El proyecto apunta a consolidar a Maipú como uno de los principales destinos vinculados al oliturismo en la región y estará financiado con recursos provenientes del resarcimiento de Portezuelo del Viento.

La iniciativa contempla un modelo de funcionamiento autosustentable, ya que parte de los ingresos generados por el propio museo serán destinados al mantenimiento y repago de la inversión realizada.

El proyecto fue diseñado por un equipo técnico integrado por especialistas de ASOLMEN y arquitectos municipales.

Un espacio para unir turismo, producción y cultura

El futuro museo será desarrollado mediante un trabajo conjunto entre el sector público y privado, con participación activa de la Asociación Olivícola de Mendoza (ASOLMEN). La entidad tendrá un papel destacado en la propuesta, ofreciendo actividades como catas guiadas y experiencias orientadas a difundir la producción olivícola mendocina.

El proyecto busca transformarse en un punto de encuentro entre la actividad productiva, el turismo y la cultura, generando una nueva atracción para visitantes locales, nacionales e internacionales.

Durante la firma del convenio participaron el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; el intendente de Maipú, Matías Stevanato; la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui; la presidenta del EMETUR, Gabriela Testa; el presidente del Concejo Deliberante de Maipú, Emiliano Sallei; el director de Turismo de Maipú, Cristian García; y el secretario de Infraestructura y Servicios municipal, Eduardo Mezzabota.

Durante la firma del convenio participaron el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; el intendente de Maipú, Matías Stevanato; la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui; la presidenta del EMETUR, Gabriela Testa.

Tecnología, gastronomía y una experiencia inmersiva

Entre sus principales características, el museo incorporará herramientas tecnológicas para enriquecer la experiencia de los visitantes. Habrá pantallas interactivas y contenidos de realidad inmersiva en 360 grados que permitirán recorrer la historia, los procesos productivos y la evolución de la industria del aceite de oliva y el aceto balsámico.

Además, el complejo incluirá un sector gastronómico ubicado en la terraza norte, con propuestas culinarias destinadas a complementar el recorrido turístico.

Al referirse a la importancia del emprendimiento, Eduardo Mezzabota destacó que “el turismo es uno de los elementos de mayor crecimiento en el departamento y esto es poner en valor las actividades que las olivícolas y las acetaias están haciendo en Maipú”. También precisó que los recursos obtenidos por la venta de entradas contribuirán al mantenimiento de la infraestructura y que el plazo estimado de ejecución de la obra será de seis meses.

El proyecto fue diseñado por un equipo técnico integrado por especialistas de ASOLMEN y arquitectos municipales, y contó con el respaldo del sector privado turístico. En paralelo, se suscribió un acuerdo de cooperación entre la Cámara de Turismo de Maipú, ASOLMEN y el municipio para fortalecer el trabajo conjunto.

De acuerdo con datos oficiales, Maipú recibe cerca de 122 mil visitantes vinculados al oliturismo, una cifra que lo posiciona entre los destinos más importantes de esta actividad en la región y que respalda la apuesta por una infraestructura orientada a seguir impulsando el crecimiento del sector.