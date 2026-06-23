Networking sin maquillaje: llega a Campus Olegario el After que hace pasar las cosas

El miércoles 24 de junio, Embarca y Campus Olegario abren las puertas del After Emprendedor 2. Un espacio para encontrarse de verdad. Founders, freelancers y empresarios bajo el mismo techo, con ganas de contar lo que están haciendo y armar red.

Nada de networking forzado. Embarca se mete en la cancha para que las conversaciones pasen — y para que no queden en tarjetas que nadie vuelve a mirar.

Esta edición trae a Silicon Valley al Campus: Valentina Terranova, Managing Partner en Draper Cygnus y Co-founder & General Partner en Embarca, se suma como invitada.

Y hay más: vuelve el pitch roulette. Quienes se anoten tendrán la chance de contar su proyecto. Sin power point eterno, sin vueltas -pitch corto y al hueso, la posibilidad de que tu idea llegue a los oídos correctos.

La primera edición dejó una sala llena de conversaciones que siguieron mucho después de la noche. Esta es la segunda.