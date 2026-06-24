Eventos con huella verde: la nueva estrategia del turismo de reuniones en Mendoza

El Mendoza Bureau organizó una capacitación en Sostenibilidad en eventos, congresos y ferias, que contó con la disertación de especialistas y un panel de empresas locales que buscan un equilibrio entre la rentabilidad del negocio y el impacto social positivo.

El taller Claves para una Gestión Responsable se realizó el lunes 22 de junio, en el hotel Hilton Mendoza, con la participación de estudiantes y profesionales relacionados al turismo de reuniones.

El principal orador fue Fabián Pique, consultor especialista en Gestión Sustentable del Turismo, quien planteó la necesidad de generar en Mendoza un manual de sostenibilidad de eventos, la medición de la huella de carbono y un legado ético, social y ambiental para las futuras generaciones.

Pique destacó la experiencia de las ciudades de Córdoba e Iguazú, con sus guías prácticas para la organización de eventos sostenibles, y explicó la importancia de “alinear los objetivos del evento con las necesidades de la ciudad anfitriona, fomentando la colaboración local, la economía circular y la educación ambiental”.

En un segundo panel, moderado por la secretaria del Mendoza Bureau, Silvana Biagiotti, se relataron experiencias de sustentabilidad que instrumentan empresas destacas del enoturismo. Expusieron Karin Wagner, de Sheraton Hotel y Grupo Huentala; Emanuel Facello, cofundador de Centauro Cocina, y Sofía Martín, de Universo Vigil.

Más integración

En el arranque de la jornada se firmaron dos acuerdos que ayudarán a cumplir los objetivos del Mendoza Bureau para potenciar el sector del turismo de Reuniones durante los próximos dos años.

El primer acuerdo fue con la Municipalidad de Guaymallén, representada por el intendente Marcos Calvente, que busca posicionar al departamento como destino de turismo de reuniones y estimular la llegada de visitantes, la generación de empleo y nuevas inversiones.

“El departamento vive un momento inédito de inversión privada, que está interesada en el desarrollo de la infraestructura y servicios para el turismo. Este convenio es muy potente y una herramienta estratégica para dar un mejor destino a esas inversiones”, dijo Calvente.

La Municipalidad de Guaymallén se compromete a brindar apoyo institucional a las acciones de promoción; facilitar la articulación con áreas municipales y organismos públicos; colaborar en la mejora de infraestructura y servicios; promover políticas públicas para el sector; y evaluar el otorgamiento de recursos humanos, logísticos o económicos para proyectos específicos.

Mendoza Bureau ofrecerá captación de eventos; representará al Destino Guaymallén ante mercados especializados; coordinación de la oferta de servicios del sector privado; aportará conocimiento técnico; generará estadísticas e informes de impacto; y dictará capacitaciones sobre turismo de reuniones, calidad y sostenibilidad.

El segundo acuerdo de cooperación fue rubricado con la Universidad del Aconcagua (UDA) que también impulsa el desarrollo del turismo de reuniones. El decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas, Oscar Lamattina, afirmó que la carrera de Turismo y Hotelería tiene mucho que aportar para conseguir los objetivos del Observatorio de Turismo de Reuniones.

Adelantó que alumnos de segundo y tercer año realizarán pasantías en el Mendoza Bureau para relevar datos y completar el informe final que servirá para el reporte anual del Turismo de Reuniones que recibirá la Secretaría de Turismo de la Nación.

Como anfitrión, el presidente de Mendoza Bureau, Miguel Osimani, ponderó la articulación pública privada. “La colaboración del Municipio y la Universidad nos permite sumar y consolidar un esquema participativo con el cual queremos trabajar durante nuestra gestión en los próximos dos años».

En cuanto al rol de la Sostenibilidad para el turismo de reuniones, Osimani afirmó: “Hoteles, bodegas, restaurantes y prestadores de servicios, nos tenemos que preparar para construir un destino sostenible, y un futuro sustentable para esta actividad en Mendoza”.



Acerca de Mendoza Bureau

Mendoza Bureau es una organización sin fines de lucro que reúne a empresas privadas vinculadas al turismo de reuniones en Mendoza: hoteles, bodegas, restaurantes, organizadores de eventos, servicios técnicos, transporte, logística y otros prestadores del sector. Su objetivo principal es promover a Mendoza como sede de congresos, convenciones, ferias, viajes corporativos y grandes eventos, tanto a nivel nacional como internacional.

Además de promocionar el destino, el Bureau trabaja en la articulación entre el sector público, privado y académico, la generación de información sobre el impacto de la actividad y la capacitación de los actores vinculados al turismo de reuniones, eventos, congresos y exposiciones.

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