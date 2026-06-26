Del laboratorio al streaming: Floyd TV hace punta y lleva la ciencia mendocina a la pantalla

En tiempos donde la comunicación ocupa cada vez más espacios y los formatos se reinventan permanentemente, Floyd TV, el primer medio de streaming mendocino, apuesta por la producción y la difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Por eso, recientemente firmó un acuerdo de cooperación con la asociación civil FAROandes, cuya misión es transformar el conocimiento científico en desarrollo regional a través de las áreas de nanotecnología, biotecnología, energías limpias, minería sostenible y tecnología aeroespacial, entre otras.

El objetivo de esta alianza estratégica es unir capacidades en pos de la divulgación de contenidos científicos que se generen desde Mendoza y se proyecten con fuerza hacia el exterior.

“Así como fuimos pioneros en darle lugar a los contenidos sobre minería de manera responsable, queremos hacer lo mismo con la ciencia. Desde el mes de julio, nuestra plataforma contará con el programa: “FuturaMente” Streaming de Laboratorio, conducido por Marcelo Boldrini, director de FAROandes, del que participarán grandes científicos y empresarios”, contó Martín Sosa, director de Floyd TV.

Darle voz a la ciencia

FAROandes es una organización sin fines de lucro, que surgió durante la pandemia a partir del trabajo conjunto del mendocino Marcelo Boldrini y del científico santafesino Roberto Aquilano, quien posee una amplia trayectoria nacional e internacional. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, trabaja con distintas universidades de Estados Unidos y con la NASA, a donde integra un proyecto desarrollado recientemente.

En 2025, FAROandes se convirtió en asociación civil y fue declarada de interés provincial. Desde entonces ha celebrado convenios con distintas universidades nacionales. Es impulsora del Pacto ConCiencia Mendoza 2050 (propuesta de prospectiva estratégica y de gobernanza anticipatoria suscripta por los tres poderes del estado provincial), del Congreso Futuro Argentina 2026 (el evento de divulgación científica más importante de Latinoamérica que se realizará en el país) y de la creación de un centro modelo internacional en Mendoza orientado a investigadores de todo el mundo.

“La alianza con Floyd TV es la demostración concreta de algo en lo que creemos profundamente: la ciencia y la tecnología no pueden quedar encerradas en los laboratorios y en los papers. Tienen que llegar a todos y para eso necesitamos socios con la capacidad narrativa, la infraestructura y el compromiso genuino que tiene Floyd TV con Mendoza.

De esta manera potenciamos a la red de instituciones científicas y académicas con las que trabajamos, que serán fuentes naturales para las producciones conjuntas”, destacó Boldrini.

FuturaMente en el aire

Los contenidos del nuevo programa abarcarán entrevistas con investigadores y especialistas, podcasts de análisis estratégico y series de difusión industrial.

“Desde Floyd TV, la decisión de sumarnos a este proyecto responde a una convicción que nos atraviesa desde el comienzo: el desarrollo de Mendoza requiere que sus medios de comunicación sean actores activos de ese proceso y no meros observadores.

Con más de una década brindando contenidos de calidad y una infraestructura de producción que incluye 17 programas en vivo, más de 500 metros cuadrados de estudio y un gran equipo de profesionales, damos un paso decisivo hacia la divulgación científica y estratégica como eje editorial de largo plazo.

Mendoza tiene una comunidad científica y tecnológica extraordinaria. Creemos que nuestro rol como medio es ponerle imagen, voz y relato. El conocimiento que se genera en nuestra provincia tiene que ser un motivo de orgullo colectivo y nosotros queremos ser el puente para que eso ocurra”, finaliza Martín Sosa, director de Floyd TV.

El lanzamiento de “FuturaMente” Streaming de Laboratorio, que se transmitirá semanalmente por Floyd TV, coincidirá con una serie de eventos y capacitaciones presenciales sobre ciencia tecnología, minería y comunicación que se llevarán a cabo en Mendoza.

Más información en www.instagram.com/floydtvonline/