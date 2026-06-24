Expansión: Molinos Río de la Plata compró la salteña Etchart y suma su sexta bodega en Argentina

Molinos Río de la Plata anunció la firma de un acuerdo para la adquisición de la Bodega Etchart a Pernod Ricard Argentina.

Fundada en 1850 y ubicada en Cafayate, Provincia de Salta, en el corazón de los Valles Calchaquíes, Etchart es la bodega emblema del norte argentino. Elabora vinos de alta calidad bajo las marcas Etchart y Cafayate, reconocidas por expresar la identidad y el carácter distintivo del terroir salteño.

A partir de esta adquisición, cuya efectiva implementación se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones y autorizaciones usuales en estas operaciones, Molinos continuará consolidando su plataforma de Fincas & Bodegas, integrada actualmente por Nieto Senetiner, Cadus, Ruca Malen y su asociación en Viña Cobos.

La transacción se enmarca en la estrategia de crecimiento de largo plazo de Molinos y fortalece su visión de construir una plataforma de bodegas con propuestas diferenciadas y marcas relevantes en el mercado doméstico, capaz de seguir impulsando la expansión internacional del vino argentino.

Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, expresó: “La incorporación de la Bodega Etchart representa un nuevo paso en el desarrollo de nuestra plataforma de Fincas & Bodegas. Creemos profundamente en el potencial del vino argentino y en la construcción de marcas con identidad, calidad y proyección internacional. Nos entusiasma dar la bienvenida a la Bodega Etchart a Molinos”.

Esta adquisición reafirma, además, la vocación de crecimiento, desarrollo e innovación del grupo conformado por Rosario, Pilar y Luis Perez Companc en sus plataformas de consumo masivo, agro y energía.

Acerca de Molinos Río de la Plata

Molinos cuenta con marcas elegidas por todos los argentinos cada día, como Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, Gallo Snacks, Don Vicente, Sibarita, La Salteña, Nieto Senetiner, Ruca Malen, Cadus, Exquisita, Cocinero, Blancaflor, Preferido, Cruz de Malta y Nobleza Gaucha, entre otras.

Molinos pertenece al grupo de empresas presidido por Luis Perez Companc, que desarrollan sus actividades en la Argentina a través de sus tres plataformas: consumo masivo, agro y energía.

Con un sólido plan de inversiones, Rosario, Pilar y Luis Perez Companc confían en el potencial de nuestro país y el crecimiento de largo plazo de todas sus empresas, asumiendo un rol protagónico en cada uno de los sectores en los que participan, decididos a honrar el legado y construir el futuro.