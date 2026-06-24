De Mendoza a Marruecos: el intendente de Godoy Cruz en la Cumbre mundial de Municipios

La Municipalidad de Godoy Cruz inició su participación en la Asamblea Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 2026, la red de gobiernos locales más importante del planeta, que congrega en esta ciudad a más de 3.000 alcaldes e intendentes de todo el mundo. Invitado de manera especial por la organización, el municipio busca consolidar su inserción en esquemas de financiamiento directo, intercambios técnicos y alianzas globales que impacten positivamente en la calidad de vida de los vecinos.

El intendente Diego Costarelli participó activamente por la mañana de la sesión «Diálogo: Prevención de la violencia en la práctica», un espacio clave coordinado por las redes Peace in Our Cities y Mercociudades.

«Tomamos la decisión llevar adelantes políticas muy fuertes que tienen que ver con un involucramiento directo en la prestación de seguridad, y lo hacemos con una mirada 360», aseguró le jefe comunal.

Costarelli habló sobre la importancia de la presencia de Godoy Cruz en el evento. «Como una de las 5 ciudades argentinas presentes, tenemos mucho para aportar desde nuestra experiencia: políticas de prevención, tecnología aplicada a la seguridad y un trabajo sostenido para construir comunidades más seguras», destacó.

Posteriormente, el Intendente participó del panel de Mercociudades “Territorios que cuidan, alianzas para políticas integrales” sobre políticas de cuidados, un espacio de debate enfocado en el diseño de estrategias locales para la salud comunitaria y el bienestar integral de la población.

Por último, formó parte de las deliberaciones de la Asamblea General de CGLU en el Espacio Estatutario, un escenario de alta relevancia institucional.

Una mirada 360 de la seguridad ciudadana

El hito central del día para el Municipio fue la intervención del intendente Diego Costarelli en el panel internacional de prevención del delito. En ese espacio exclusivo para mandatarios, se expuso la visión política e institucional que guía la gestión urbana actual.

La idea principal presentada postuló que la seguridad ciudadana debe abordarse a través de una «mirada 360», donde cada una de las áreas y políticas públicas del gobierno local tiene una vinculación directa con la prevención del delito y la violencia.

Bajo este enfoque integral, la gestión no se limita a las tareas de control tradicionales, sino que se involucra activamente en la prestación de servicios comunitarios esenciales que actúan sobre los factores estructurales de la seguridad.

Se destacaron, en ese sentido, los planes específicos orientados a la salud pública, el deporte y, de manera muy especial, las intervenciones en salud mental como herramientas fundamentales para construir una sociedad más saludable y pacífica. Esta decisión política implica asumir la gestión de la seguridad como un eje prioritario y transversal, a pesar de los elevados costos políticos y económicos que representa para los gobiernos locales el involucramiento directo en estas competencias.

Fortalecimiento del rol global y regional

La presencia internacional de Godoy Cruz en Marruecos no sólo responde a su postulación para integrar el Consejo Mundial de CGLU, sino también a su rol articulador en América Latina. Como coordinador del grupo de trabajo de Seguridad Ciudadana de Mercociudades, el municipio impulsó la convalidación del acuerdo regional entre dicha red y Peace in Our Cities, consolidando un frente unido que potencia la voz del municipalismo regional ante los organismos internacionales.

Para la jornada de mañana, miércoles 24 de junio, la agenda de trabajo prevé la participación en la Asamblea de América Latina para asegurar los consensos programáticos para el Consejo Mundial, seguido por las actividades vinculadas al Foro de las Regiones de CGLU.