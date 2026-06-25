Agenda | 24 jun 2026
Plan de pago excepcional: Ciudad lanza beneficios para vecinos y empresas con deuda
Quienes mantengan deudas municipales podrán acceder a descuentos de hasta el 80% en intereses y financiar sus obligaciones en hasta nueve cuotas sin interés.
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza puso en marcha un plan excepcional de facilidades de pago destinado a contribuyentes con deudas vencidas al 31 de diciembre de 2025, correspondientes a tasas y derechos municipales.
La medida alcanza a obligaciones vinculadas a Derechos de Comercio, Derechos de Publicidad y Propaganda, Recolección Especial de Residuos y Tasas por Servicios a la Propiedad Raíz, y estará vigente para quienes adhieran hasta el 31 de diciembre de 2026.
El objetivo es brindar herramientas que permitan a vecinos, comerciantes, empresas y contribuyentes regularizar su situación fiscal en condiciones favorables, acompañando el actual contexto económico y promoviendo el cumplimiento tributario.
Los contribuyentes podrán optar por distintas modalidades de pago:
- Pago al contado: 80% de descuento en los intereses moratorios.
- Hasta 3 cuotas sin interés de financiación: 50% de descuento en los intereses moratorios.
- Hasta 6 cuotas sin interés de financiación: 25% de descuento en los intereses moratorios.
- Hasta 9 cuotas sin interés de financiación: sin descuento de intereses, pero con posibilidad de financiar la totalidad de la deuda.
Para acceder a estos beneficios, el ejercicio 2026 deberá encontrarse regularizado, pudiendo incluirse también dentro del plan de financiación.
Esta iniciativa busca facilitar la regularización tributaria, fortalecer la recaudación y acompañar a quienes necesiten ponerse al día con sus obligaciones fiscales.
Las personas interesadas podrán consultar los requisitos y modalidades de adhesión a través de los canales de atención del municipio:
- Teléfono: 147
- Mail: [email protected]