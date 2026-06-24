McDonald's desembarca en las estaciones YPF con un plan nacional que incluye a Mendoza

YPF dio un nuevo paso en su plan para redefinir el negocio de sus estaciones de servicio y avanzar más allá del expendio de combustibles. La petrolera de mayoría estatal firmó un acuerdo con Arcos Dorados, la operadora de McDonald’s en la Argentina y América latina, para incorporar locales de la cadena de hamburguesas en distintos puntos de su red.

Los planes de YPF y Arcos Dorados todavía son germinales, pero según le dijo Horacio Marin a La Casa Streaming, la provincia de Río Negro sería la primera en tener una estación de servicio.

El acuerdo, rubricado por Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Woods Staton, executive chairman del board de Arcos Dorados, contempla el desarrollo de distintos formatos de locales dentro de las estaciones de servicio. Esto incluye desde tiendas independientes, con posibilidad de sumar AutoMac, hasta propuestas integradas a las tiendas Full, con o sin salón compartido.

La iniciativa se enmarca en la estrategia que YPF viene desplegando para transformar su red de estaciones en centros de servicios y consumo. El objetivo de la compañía es segmentar la oferta según el perfil de cada ubicación, sumar propuestas de conveniencia y elevar el ticket promedio de un negocio que ya no se apoya únicamente en la venta de combustibles.

“Esta alianza representa un paso clave en nuestra estrategia de transformar la red y elevar la experiencia del cliente. Además, es la concreción de un sueño personal: llevar a McDonald’s a donde solo YPF puede llegar, a cada rincón del país”, señaló Marín.

Del lado de Arcos Dorados, la apuesta también responde a una lógica de expansión. “Es una gran oportunidad de sumar la potencia de dos marcas muy arraigadas en los argentinos. En el marco de los 40 años de la llegada de McDonald’s al país, ampliamos nuestros segmentos para adaptarnos a los usos y consumos de nuestros clientes”, afirmó Staton.

El acuerdo prevé tres modelos de desarrollo, todos con posibilidad de incorporar AutoMac.

El primero es el formato freestanding, con un local independiente en una construcción separada de la tienda Full.

con un local independiente en una construcción separada de la tienda Full. El segundo es el esquema integrado con salón compartido , en el que McDonald’s y la tienda Full funcionan dentro de la misma construcción y comparten mesas y espacio para clientes.

, en el que McDonald’s y la tienda Full funcionan dentro de la misma construcción y comparten mesas y espacio para clientes. Y el tercero es una integración sin salón compartido, también dentro de la misma estructura, pero con circuitos diferenciados de atención.

Nuevos modelos de estaciones de servicio

La alianza se inscribe en un momento en el que YPF viene acelerando cambios en su negocio de estaciones. En los últimos meses, YPF avanzó con aperturas bajo formatos diferenciales, como una estación YPF Black en Nordelta y una RefiPlus en Salta, con la idea de probar modelos más segmentados y elevar la rentabilidad de una red que supera las 1600 bocas en todo el país.

El esquema -anticipado a finales del año pasado por Marín- contempla tres categorías: las premium, que operarían bajo la marca YPF Black; las tradicionales, que conservarían la denominación actual, y las de bajo costo, que pasarían a llamarse Refiplus y estarían ubicadas en zonas más alejadas y de menor nivel de demanda.

Según había explicado, en las estaciones premium dejaría de venderse nafta súper y se buscaría reforzar la propuesta de valor, con un fuerte foco en la oferta gastronómica.

En ese sentido, había señalado que la compañía mantenía negociaciones para ampliar las opciones disponibles, con la incorporación de empanadas de Nuestras Costumbres Criollas y sándwiches de Valenti. También había indicado que avanzaba en conversaciones con Arcos Dorados; y que le gustaría sumar sucursales de Farmacity.