El Camino del Agua: la nueva experiencia turística que ofrece una bodega mendocina

El Camino del Agua es la nueva experiencia de invierno de Chakana. Una manera de ver de cerca cómo la montaña forma parte de cada vino y de descubrir algo fundamental para entender Mendoza: el agua que nace en los Andes y da vida a este oasis al pie de la cordillera.

En invierno, las cumbres cubiertas de nieve son una de las imágenes más lindas del paisaje mendocino, pero también cuentan una historia: la del agua que, cada año con el deshielo, baja de la montaña y hace posible cada vino. Una historia que se puede ver y probar, de cerca.

A solo cuarenta minutos de Mendoza, la experiencia recorre los viñedos hasta el reservorio de la finca. Entre viñas dormidas, aire fresco y vistas imponentes de la cordillera, hay paradas para probar cada vino en el lugar donde nació, y entender como el agua, los suelos y la montaña están en cada copa.

Más allá del Camino del Agua, Chakana ofrece diferentes maneras de conocer su proyecto en Agrelo. Desde hace más de diez años trabaja bajo principios orgánicos y biodinámicos en una finca donde las viñas conviven con huerta, olivos, animales y gente. Un paisaje vivo que cambia con las estaciones y da lugar a vinos que hablan del lugar del que vienen.

EXPERIENCIAS

EL CAMINO DEL AGUA: Una caminata entre viñedos siguiendo el recorrido del agua dentro de la finca. El recorrido conecta paisaje, suelo y agricultura, con degustaciones en diferentes estaciones del camino (calzado deportivo). Valor $45.000 p/p

CHAKANA