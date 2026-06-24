Espacio Costanera: la Terminal de Ómnibus suma un nuevo polo comercial y de servicios

El Gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema y el presidente de Estación Terminal de Mendoza, Juan Franco Badaloni, inauguró Espacio Costanera, el nuevo sector ubicado en el Ala Oeste de la Terminal de Ómnibus.

Con esta apertura, la Provincia concretó la última etapa del proceso de transformación integral de uno de los principales puntos de ingreso a Mendoza, dejando atrás años de deterioro edilicio y consolidando una terminal moderna, segura y funcional para pasajeros, comerciantes, turistas y usuarios del transporte público.

La intervención forma parte del plan de refuncionalización desarrollado bajo el esquema de concesión vigente, que permitió ejecutar las obras con inversión privada y sin costo para el Estado provincial, acompañado por la supervisión del Gobierno de Mendoza.

El mandatario sostuvo que el proyecto permitió cambiar por completo un espacio clave para la provincia. Explicó que “la seguridad tiene que ver con la limpieza, con el bienestar, con servicios de calidad y con generar mejores condiciones. Este lugar era uno de los puntos con mayores problemas de inseguridad del Gran Mendoza y hoy prácticamente no registra delitos. Eso demuestra que cuando se toman decisiones y se sostienen en el tiempo, los cambios llegan”.

Además, destacó el impacto económico y laboral de la renovación de la Terminal: “Antes había alrededor de 600 empleados y hoy son casi 1.300 puestos directos, además de todos los empleos indirectos que se generan. Hay más locales, más servicios y una actividad económica mucho más importante”.

El mandatario hizo hincapié también en la importancia de esta infraestructura para la actividad turística y la imagen de Mendoza. “No es lo mismo llegar a una terminal como la que tenemos hoy que llegar a la que teníamos antes. El turismo ha sido una de las actividades que más creció en Mendoza durante los últimos años y una gran generadora de empleo. Para sostener esa marca necesitamos infraestructura, planificación y continuidad estratégica”, explicó.

Finalmente, Cornejo vinculó esta obra con otras inversiones orientadas a fortalecer la conectividad provincial. “Está prevista la ampliación del aeropuerto y aspiramos a contar con el tren que llegue hasta allí. El turismo necesita esta infraestructura, pero también la necesita cualquier persona para ejercer su libertad de moverse”, afirmó.

A su turno el presidente de la Terminal de Mendoza resaltó que la finalización de esta etapa constituye la consolidación de un proyecto que buscó transformar por completo uno de los espacios públicos más importantes de la provincia. “Este es un espacio recuperado para todos los mendocinos. Cuando hablamos de articulación público-privada, muchas veces buscamos ejemplos concretos, y creo que esta terminal es una muestra clara de lo que se puede lograr trabajando en conjunto”, señaló.

El empresario explicó que el proyecto atravesó distintos desafíos, incluyendo cuestiones administrativas, legales y la pandemia, pero que el compromiso de todos los actores involucrados permitió sostener el proceso hasta alcanzar los resultados actuales. “Comenzamos con 117 locatarios y hoy somos 180 emprendedores, comerciantes y empresas apostando por este espacio. Además, pasamos de aproximadamente 600 personas trabajando aquí a más de 1.300 empleos directos vinculados a la actividad de la terminal”.

Asimismo, destacó el crecimiento sostenido del complejo y el impacto que tiene en la vida cotidiana de los usuarios. “Hoy más de 70.000 mendocinos disfrutan regularmente este espacio y más de dos millones de personas transitan por la terminal cada año. Estamos orgullosos de haber construido el hub de movilidad de pasajeros más importante y tecnificado del interior del país”, concluyó.

Una renovación integral de 45.000 metros cuadrados

La transformación de la Terminal de Ómnibus contempló la recuperación progresiva de sus cuatro sectores principales: Ala Norte, Ala Sur, Ala Este y Ala Oeste, alcanzando una superficie total intervenida cercana a los 45.000 m².

El proceso comenzó con la renovación del Ala Norte, con 10.000 m² intervenidos, y continuó con el desarrollo del Ala Sur, que incluyó nuevos servicios y la incorporación de infraestructura complementaria. Posteriormente avanzó la recuperación del Ala Este, también con 10.000 m² renovados, hasta llegar a la etapa final inaugurada con Espacio Costanera.

El nuevo sector del Ala Oeste comprende una intervención de 12.000 m² e incorpora playa de estacionamiento, accesos automatizados con conexión directa al Ala Norte, nuevos locales comerciales, oficinas y mejoras integrales en confort y seguridad.

Entre las principales incorporaciones se destacan la climatización completa del espacio, con sistemas de calefacción y aire acondicionado, y la incorporación de tecnología de videovigilancia de última generación, con más de 100 cámaras conectadas al centro de monitoreo y articuladas con las fuerzas de seguridad que operan en la terminal.

La modernización permitió potenciar el rol de la Terminal como un nodo estratégico para la movilidad, el turismo y la actividad económica de Mendoza. La inversión acumulada supera los USD 25 millones y posibilitó ampliar la oferta comercial del predio, que pasó de contar con 117 locales a 180 espacios activos.

El impacto también se refleja en la generación de empleo: los puestos de trabajo directos pasaron de 650 a 1.300, mientras que la actividad vinculada al funcionamiento de la terminal genera más de 4.000 empleos indirectos.

Actualmente, la Terminal de Ómnibus de Mendoza opera alrededor de 40.000 servicios de transporte por mes, entre recorridos provinciales, nacionales e internacionales, y recibe un promedio mensual de 1,5 millones de pasajeros y transeúntes, con picos superiores durante las temporadas de mayor movimiento turístico.