"Jugador número 12": llega a Mendoza el primer bodegón 100% xeneize

‘Jugador número 12’ es un bodegón temático del club de fútbol Boca Juniors, que abrió sus puertas en Puerto Madero, Buenos Aires, en agosto de 2024. Hoy, la marca comienza un proceso de expansión con su primera franquicia ubicada en Arístides Villanueva 165, Ciudad de Mendoza (donde antes funcionaba Magnolia Restó).

Sus socios, Leandro Martínez y Juan Cruz Di Tullio, con más de 30 años en el negocio gastronómico con diferentes restaurantes y pizzerías, decidieron apostar por este emprendimiento motivados por un cariño especial hacia la provincia.

“Siempre tuvimos claro que Mendoza era la locación perfecta para este emprendimiento y desde el comienzo buscamos el mejor punto en la calle Arístides, que finalmente conseguimos. Vengo una o dos veces al año, comparto con muchos amigos de aquí y noto un gran crecimiento turístico, así como un importante desarrollo gastronómico. Creo que es un lugar maravilloso para llevar adelante esta propuesta”, comenta Leandro Martínez.

En cuanto al concepto de ‘Jugador número 12’ señala que es “un bodegón con cocina de familia, de madres, de abuelas. Es un espacio pensado para que disfruten grandes y chicos, tanto de la pasión por el deporte como de la comida que nos remite a la infancia, con porciones abundantes, sabrosas y a buen precio, preparadas cuidadosamente con productos de alta calidad. Sin dudas, el plato estrella serán las milanesas napolitanas ‘a lo Boca’ y para acompañarlas, el vino de la casa”.

En tiempo récord

Las obras para la puesta a punto del local, que tiene dos plantas y capacidad para 120 personas, comenzaron hace tan solo un mes y medio y estuvieron a cargo de un equipo de jóvenes locales liderados por Melanie Guzmán.

Además de su estética xeneize, algunos de los espacios que se destacan son la cocina a la vista, una importante barra en el piso de abajo, un museo de Boca en el piso de arriba, tienda con venta de merchandising, pantallas en todos los salones, sector VIP y estacionamiento privado.

La inauguración está prevista para el miércoles 1 de julio y el equipo de trabajo inicial está conformado por 27 personas. Los horarios de atención serán de lunes a domingos desde las 11 h hasta el cierre.

“Tenemos muy buenas expectativas con la apertura de ‘Jugador número 12’ en Mendoza. Realmente hemos realizado una obra excepcional en tiempo récord, con un equipo muy expeditivo y comprometido. Somos una empresa que va para adelante, seguimos apostando por el país y por brindar propuestas para la familia, con una ecuación precio-calidad razonable”, concluye Leandro Martínez.