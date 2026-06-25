Terremoto: Personal bonificó el roaming en Venezuela y llamadas desde Argentina

Con el compromiso de seguir acompañando a los clientes ante la difícil situación generada por el desastre sísmico en Venezuela, Personal dispuso de una serie de medidas para garantizar que puedan seguir comunicados.

La compañía activó, sin cargo, un pack de roaming para todos los clientes que se encuentren en Venezuela que incluye: 2GB, WhatsApp ilimitado para chatear y 100 minutos para llamadas (vigencia 30 días).

Además, solidarizándonos con la comunidad venezolana que hay en el país, Personal bonifica las llamadas de larga distancia internacional a ese destino– desde el 24 al 08/07 - desde Personal móvil y desde telefonía fija (hasta 120 minutos).

Aquellos clientes que necesiten información adicional o bien realizar alguna consulta podrán hacerlo a través de las siguientes vías de contacto: