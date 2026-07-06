La IA se mete en las pymes: Corpora lanza un sistema con "cerebro propio" y 15 módulos de gestión

“Todas las pymes saben que deben incorporar inteligencia artificial a sus procesos, pero la mayoría no sabe cómo hacerlo”. Así define Ariadna Luján Martínez, directora de Corpora , la realidad de miles de organizaciones mendocinas, de la región y del mundo.

La compañía de tecnología que creó en 2021 en Mendoza está dedicada 100% a la IA. Hoy, su operación está concentrada en Argentina, Uruguay, Ecuador y España y su propósito es acompañar a las pequeñas y medianas empresas en sus procesos de transformación digital.

Desde Dinamarca, a donde cursa una maestría en IA aplicada a los negocios en la Copenhagen Business School, la empresaria comparte con Ecocuyo una nueva solución creada para que las pymes incorporen IA de una manera ágil y eficiente.

CORVUS: más que un ERP

La mayoría de los ERP (Enterprise Resource Planning) que existen fueron pensados hace años, por ende, almacenan información en tablas y dependen de alguien que sepa manejarlos.

A diferencia de ellos, CORVUS es un sistema que nace con inteligencia artificial integrada y cubre más de 15 módulos (Contabilidad, Gestión, Tesorería, CRM y otros).

“Entre sus principales ventajas permite la automatización de inventarios y la conciliación bancaria: cruza extractos, comprobantes y movimientos sin intervención manual. Además, es posible integrarlo a cualquier sistema de gestión, su implementación es rápida y no requiere meses de parametrización”, explica Ariadna Luján Martínez.

La especialista agrega que la mayoría de las empresas no están conformes con sus ERP actuales, tampoco están dispuestas a hacer un cambio radical de sistema y a la vez, están cuidando sus costos más que nunca.

“Hay una gran demanda en el mercado pyme y CORVUS es una verdadera solución. El sistema cuenta con asistencia de la IA en toda la plataforma desde donde se pueden hacer consultas durante la navegación, carga de documentos, conciliación de cuentas, recorridos logísticos, manejo de stock y compras inteligentes. Su interfaz es muy sencilla e intuitiva y se puede adquirir por módulos”.

Sobre su alcance, explica: “es posible implementarlo en todo tipo de organizaciones, desde una empresa de retail o logística hasta un emprendimiento gastronómico o una escribanía. Incluso, hay contadores que lo están utilizando ya que es una herramienta sumamente útil para cerrar balances. Hemos tenido excelente repercusión y estamos finalizando un nuevo módulo de Cash flow, que facilitará movimientos y proyecciones”.

Problemas comunes, soluciones comunes

Al consultar a Martínez por las principales dificultades que detecta en las pymes, señala que, por lo general, cuentan con sistemas obsoletos, donde la información está desarticulada y no hay trazabilidad.

“Hay deficiencias en la comunicación por falta de conocimiento de herramientas específicas mucho más útiles que un grupo de WhatsApp y una gran concentración de tareas manuales, lo que genera burocracia y errores. Son problemas comunes que vemos en empresas de distintos sectores”.

Comparte, además, que según datos de la Primera Encuesta Nacional de Adopción de IA en pymes desarrollada por el Observatorio Pyme, CEPE Di Tella y Fundar, el 41,6 % de las pequeñas y medianas empresas argentinas ya ha implementado herramientas de IA. Sin embargo, 5 de cada 10 personas las utiliza en el día a día de su trabajo sin declararla por miedo a represalias.

“Hoy, el mayor desafío pasa por hacer un cambio cultural, capacitarse y seguir una metodología adecuada de uso. Por eso, desde Corpora lanzamos una plataforma de e-learning que cuenta con e-books, formaciones sincrónicas y asincrónicas. También hacemos consultoría y organizamos eventos abiertos para acercar estas nuevas herramientas a las pymes”, finaliza.

El próximo será un workshop sobre el manejo de Claude, que se llevará a cabo el 21 y 29 de julio de manera online. Más información en https://www.instagram.com/somoscorpora/