Mendoza realizará la Segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible

El Gobernador Alfredo Cornejo participó como expositor en el encuentro internacional "Cordillera que une: Minería binacional y el Paso Los Libertadores como ejes de integración Chile-Argentina", realizado en la ciudad de Los Andes, Chile, donde anunció que Mendoza será sede de la Segunda Cumbre Internacional de Minería Sostenible, que se desarrollará los días 19 y 20 de noviembre.

El anuncio fue realizado durante el cierre de su exposición, en la que invitó a autoridades, empresarios e inversores a participar del encuentro que volverá a reunir en Mendoza a referentes nacionales e internacionales para debatir sobre el desarrollo de una minería moderna, sustentable e integrada a la región.

La actividad reunió a autoridades nacionales, provinciales, regionales y municipales, junto con representantes del sector privado de ambos países, con el objetivo de fortalecer la cooperación binacional y promover el desarrollo de la minería, la energía, la logística, los puertos y la infraestructura vinculada al corredor internacional.

Durante su exposición, Cornejo presentó la estrategia que impulsa Mendoza para consolidar la minería como uno de los pilares de la diversificación de su matriz productiva, la generación de empleo de calidad y la atracción de inversiones, en un marco de sostenibilidad y articulación público-privada.

En ese sentido, sostuvo que la Cordillera de los Andes debe dejar de entenderse como una barrera para transformarse en un eje de integración basado en el turismo, la energía y la minería sostenible. Destacó además que Mendoza comparte con Chile las mismas fajas metalogénicas, con importantes reservas de cobre, oro, plata, hierro, litio, uranio y potasio, lo que abre perspectivas de desarrollo conjunto para ambos lados de la cordillera.

El mandatario explicó que uno de los principales desafíos consiste en desarrollar una minería sustentable con respaldo social.

"Estamos muy concentrados en que el Estado tenga la capacidad de aportar permisos rápidos, pero con solvencia profesional, complementando esa rapidez con el cuidado ambiental".

Asimismo, destacó que Mendoza implementó un nuevo esquema para aprobar distritos mineros completos mediante la Legislatura provincial, brindando previsibilidad y seguridad jurídica a las inversiones. Ese mecanismo ya permitió habilitar 65 proyectos de exploración dentro de un universo de 200 iniciativas previstas y fue aprobado con amplio consenso político.

Cornejo recordó que, por el sistema federal argentino, las provincias administran sus recursos minerales y son responsables del otorgamiento de los permisos.

También presentó el proyecto PSJ Cobre Mendocino como el emprendimiento más avanzado de la provincia y destacó que será el primero de los grandes proyectos cupríferos argentinos en iniciar producción. Además, remarcó que obtuvo los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), fortaleciendo las condiciones para atraer inversiones de largo plazo.

El Gobernador sostuvo que Mendoza ofrece un clima de negocios sustentado en el equilibrio fiscal, el cumplimiento de los contratos y reglas claras para la inversión. A ello se suman la modernización del Código de Procedimiento Minero, nuevos beneficios fiscales para proyectos estratégicos y mecanismos de mayor transparencia y participación ciudadana.

Respecto de la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento del sector, señaló que la Provincia ejecuta obras de transmisión eléctrica, rutas y líneas de alta tensión para abastecer tanto a los nuevos proyectos mineros como al conjunto del sistema productivo.

En materia de integración regional, propuso consolidar una agenda conjunta entre Mendoza y la Región de Valparaíso mediante corredores logísticos, hubs de servicios, infraestructura ferroviaria y el fortalecimiento del Paso Internacional Los Libertadores. «No tiene ningún sentido vernos como competencia. Necesitamos bajar costos y hacer que las empresas elijan los corredores más eficientes».

Al cerrar su intervención, Cornejo reafirmó la necesidad de profundizar la integración entre Chile y Mendoza para aprovechar la creciente demanda mundial de minerales y energía. «No queremos ver a la cordillera como una barrera, sino como una plataforma compartida para generar desarrollo, empleo e inversiones en ambos países», sostuvo.

La participación de Mendoza en este encuentro reafirma la decisión del Gobierno provincial de fortalecer la agenda de integración con Chile, promoviendo al Paso Internacional Los Libertadores como infraestructura estratégica para el comercio, la producción y el desarrollo de nuevos proyectos mineros.