El barrio con más servicios de Mendoza: Las Cortaderas Country amplía su club y crea comunidad

Las Cortaderas Country acelera su evolución: Cortaderas Club inicia una nueva expansión y consolida el barrio con más servicios de Mendoza.-

Mientras gran parte de los desarrollos inmobiliarios compiten por ofrecer amenities, GIMENEZ RIILI decidió ir un paso más allá: construir una comunidad viva. Y esa visión – impulsada por Gimenez Riili - acaba de dar un nuevo salto con el inicio de la ampliación de Cortaderas Club, el espacio deportivo y social que se ha convertido en uno de los grandes diferenciales del barrio.

Se trata de 800 mt2 extras, divididos en 3 salones: un nuevo espacio de Cross Funcional, otro de Baile estilo Zumba y por último, un café de relajación.-

La obra, que ya comenzó, permitirá ampliar la infraestructura del club para acompañar el crecimiento constante de vecinos y socios. El objetivo es claro: seguir elevando la calidad de vida de quienes eligieron vivir en Pueblo Nuevo, uno de los polos urbanos con mayor desarrollo de Mendoza.

Mucho más que un barrio privado

Desarrollado por Giménez Riili, Las Cortaderas Country fue concebido desde sus inicios con una idea distinta: que las personas pudieran resolver gran parte de su vida cotidiana sin salir del barrio.

Hoy ese concepto se traduce en una infraestructura difícil de encontrar en otro desarrollo residencial de la provincia.

Entre sus servicios se destacan:

Club House y quinchos.

Canchas de fútbol, tenis, beach vóley, básquet y futsal.

Cancha de césped sintético.

Gimnasio abierto las 24 horas, los 365 días del año.

Instituto de inglés.

Hipólito Coffee Bar.

Farmacia Mori

Panadería Las Delicias

Granja Benedetti

Soppelsa Helados

Paseo comercial con múltiples servicios.

Espacios recreativos para niños.

La ampliación de Cortaderas Club fortalece precisamente ese ecosistema, donde deporte, bienestar, gastronomía, educación y comercio conviven dentro de un mismo entorno.

Un club que no deja de crecer

En los últimos años, Cortaderas Club se transformó en uno de los proyectos deportivos privados de mayor crecimiento de Mendoza.

Además del gimnasio 24/7, desarrolla más de veinte disciplinas, escuelas deportivas y actividades para todas las edades.

El proyecto también acompaña el crecimiento de Pueblo Nuevo FC, academia que recientemente finalizó el primer semestre como líder absoluto del campeonato FEMEFI, reflejando una apuesta sostenida por la formación deportiva.

Ahora, con esta expansión, el club busca ofrecer nuevos espacios y mayor capacidad para responder a una comunidad que continúa creciendo año tras año.

El verdadero diferencial

En un mercado donde muchos barrios prometen amenities, Las Cortaderas Country apuesta por algo más profundo: crear comunidad.

La posibilidad de entrenar, tomar un café, llevar a los hijos a practicar deportes, estudiar inglés, hacer compras o compartir una tarde con amigos sin salir del barrio cambia la forma de vivir.

No se trata únicamente de sumar metros cuadrados o nuevos servicios.

Se trata de construir un lugar donde las personas quieran quedarse.

Y con esta nueva ampliación, Giménez Riili vuelve a reafirmar una idea que impulsa desde hace años: el futuro de los desarrollos inmobiliarios no está solamente en vender lotes, sino en crear verdaderos lugares para vivir.