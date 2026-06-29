Los Puquios, primer centro de nieve en abrir sus puertas en Argentina y Sudamérica

Los Puquios Parque de Nieve continúa consolidando una temporada histórica al convertirse en el primer centro de nieve en abrir sus puertas en Argentina y Sudamérica. Está operativo desde el viernes 12 de junio, gracias a la inversión realizada en un moderno sistema de fabricación de nieve, que permitió anticipar la temporada y ofrecer nieve de calidad incluso antes de las primeras nevadas importantes.

Actualmente, Los Puquios se encuentra abierto y operativo, ofreciendo a mendocinos y turistas la posibilidad de disfrutar de la montaña desde el comienzo del invierno.

Hoy se encuentra habilitado el Estadio de Trineos, con un promedio de 60 centímetros de nieve compactada y perfectamente acondicionada, junto a sus dos Magic Carpets en funcionamiento, que permiten una experiencia cómoda y segura para toda la familia. También se encuentran disponibles el alquiler de equipos e indumentaria, gastronomía, área de picnic y playa de estacionamiento.

En paralelo, los equipos técnicos continúan trabajando las 24 horas en la fabricación y distribución de nieve sobre la Pista Escuela de Esquí y Snowboard, que quedará habilitada en los próximos días. Además, la campaña de producción de nieve sigue avanzando con el objetivo de incorporar un tercer sector para la práctica de esquí y snowboard antes del inicio de las vacaciones de invierno.

Como parte de esta apertura anticipada, Los Puquios mantiene tarifas promocionales especiales hasta el 30 de junio, brindando una excelente oportunidad para disfrutar de la nieve a precios muy convenientes antes del comienzo de la temporada alta.

Más información en www.puquios.com.ar o en IG @lospuquios.