Lanzan en Mendoza convocatoria para impulsar proyectos agrícolas de mujeres y jóvenes

La Segunda Seguros presenta una nueva edición del Programa Impulso de Emprendimientos Cooperativos, una propuesta que promueve la capacitación, el trabajo asociativo y la generación de oportunidades para quienes impulsan proyectos productivos en la provincia.

La convocatoria se realiza en alianza con el Ministerio de Producción de Mendoza, mediante la Dirección de Emprendedores y Cooperativas.

El lanzamiento oficial tendrá lugar el próximo 24 de junio a las 8:30 h, en modalidad virtual, dando inicio a un recorrido formativo orientado a emprendimientos, cooperativas y grupos asociativos liderados por mujeres y jóvenes, especialmente aquellos vinculados al sector vitivinícola y a los sistemas agroalimentarios de Mendoza.

Bajo el lema "Cultivamos futuro, construimos resiliencia", el programa propone espacios de aprendizaje, intercambio y acompañamiento para potenciar habilidades de liderazgo, gestión, sostenibilidad y gobernanza cooperativa, incorporando herramientas que permitan consolidar proyectos con impacto económico, social y territorial.

La iniciativa forma parte de una estrategia de articulación entre el sector público, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, orientada a generar capacidades, ampliar redes de colaboración y acompañar el crecimiento de actores que contribuyen al desarrollo de las economías regionales.

Desde su creación en 2023, el Programa Impulso de Emprendimientos Cooperativos ha llevado adelante cinco ediciones en distintas provincias del país, con la participación de más de 450 mujeres, emprendedoras, cooperativas y organizaciones productivas.

Esta experiencia permitió acompañar procesos de crecimiento, profesionalización y fortalecimiento organizacional, promoviendo la creación de redes y nuevas oportunidades para comunidades rurales y urbanas.

La implementación de esta edición estará acompañada por Creando Futuro Asociación Civil, organización especializada en desarrollo humano y fortalecimiento de emprendimientos, que aportará su experiencia en la facilitación de espacios formativos y mentorías especializadas.

La propuesta es gratuita e incluye capacitaciones, encuentros de intercambio, acompañamiento técnico y espacios de vinculación con actores estratégicos del ecosistema emprendedor de Mendoza.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los cupos son limitados. Link formulario

La Segunda Seguros Grupo Asegurador argentino, de origen cooperativo, con más de 90 años en el mercado y presencia en todo el país. Siendo la cuarta aseguradora con mayor facturación a nivel nacional se posiciona entre las empresas líderes del mercado asegurador.

Con el propósito de proteger lo más importante para cada persona y empresa, ofrece una amplia variedad de coberturas. Se destaca por su compromiso con la calidad del servicio y la atención personalizada y un fuerte enfoque en innovación y sostenibilidad.