Una chef del Valle de Uco manejará la gastronomía del principal Centro de Congresos de Mendoza

El Ente Mendoza Turismo (Emetur) adjudicó la concesión para la explotación comercial del servicio de catering para eventos, restaurante, confitería y cafetería del Centro de Congresos y Exposiciones Gobernador Emilio Civit y del Auditorio Ángel Bustelo, tras la finalización del correspondiente proceso de licitación pública.

La adjudicación fue formalizada mediante la Resolución 253/26, luego de cumplirse las distintas etapas previstas en el procedimiento administrativo, que incluyeron la convocatoria pública, la publicación del llamado, la recepción y apertura de ofertas, el análisis técnico y administrativo de las propuestas y la intervención de la Comisión de Evaluación de Ofertas y de la Asesoría Letrada del organismo.

La concesión fue adjudicada a Graciela Josefina Hisa Logrippo, cuya propuesta fue considerada por la Comisión Evaluadora como la oferta admisible y más conveniente, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Técnicas y Particulares.

La evaluación contempló aspectos vinculados con la propuesta de servicio, el equipamiento, el personal, el diseño y funcionamiento del espacio, la incorporación de criterios de sostenibilidad, los antecedentes comerciales y la oferta económica, conforme a la metodología prevista para este proceso.

La nueva concesión permitirá brindar servicios gastronómicos tanto al público que transita por el Barrio Cívico y la Plaza del vino, como a aquellos que concurren habitualmente al Centro de Congresos y Exposiciones y al Auditorio Ángel Bustelo y a los asistentes a congresos, convenciones, espectáculos y eventos que se desarrollan en ambos espacios, contribuyendo a fortalecer la infraestructura de servicios que acompaña la actividad turística, cultural y de reuniones de Mendoza.