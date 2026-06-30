Tiendas Creativas: Mendoza lanza un circuito para potenciar el diseño y el talento local

Tras una gran convocatoria y meses de trabajo coordinado, el programa se presenta al público de forma oficial. Este proceso estratégico -que incluyó reuniones generales y mesas de trabajo específicas- permitió consolidar una red colaborativa de tiendas, talleres y galerías que funcionan como plataformas de proyección para creadores y emprendedores.

Cada uno de estos lugares es más que un punto de venta: son entornos de producción colectiva donde conviven proyectos emergentes y consagrados, invitando al público a conocer el proceso detrás de cada objeto con sello propio.

A nivel territorial, la iniciativa integra espacios creativos en los departamentos de Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo, Maipú, Guaymallén, San Rafael, Tupungato, Junín y General Alvear, donde se puede encontrar una enorme diversidad de disciplinas que van desde indumentaria y diseño textil, cerámica y artes del fuego, arte visual y contemporáneo y fotografía, hasta diseño de objetos, artesanía, producción sonora y musical, galerías, espacios de exhibición, talleres y experiencias creativas.

De esta manera, las metas institucionales se centran en visibilizar el talento local, promover el turismo cultural e interno, y continuar posicionando a Mendoza como un polo marcadamente creativo.

Primer recorrido guiado: cómo participar

Cada una de las tiendas participantes abrirá sus puertas para compartir su universo, sus productos, sus historias y la forma en que la creatividad local toma vida en la ciudad.

El viernes 3 de julio se realizará el primer recorrido guiado de la propuesta. El encuentro, programado a las 15, comenzará en Grullar galería, ubicada en J. y M. Clark 659 (Quinta Sección, Ciudad de Mendoza). Desde allí, el itinerario continuará por el espacio de Noe Roldán, pasará luego por La Madriguera y finalizará su trayecto en Tienda Sin Más.

Debido a las características de la visita, el cupo máximo está limitado a 20 personas, por lo que quienes deseen asistir deberán realizar una inscripción previa a través del siguiente enlace.

Cabe destacar que la propuesta está diseñada para realizarse caminando y disfrutar de la experiencia urbana, aunque aquellos asistentes que prefieran trasladarse en su vehículo particular también podrán hacerlo sin inconvenientes.

Mapa digital interactivo

Con el objetivo de facilitar el recorrido de mendocinos y turistas, el Circuito de Tiendas Creativas ya se encuentra disponible en un mapa digital interactivo desarrollado en Google My Maps. Esta herramienta, de acceso libre y permanentemente actualizada, permite visualizar todos los puntos de la red, acceder a información detallada de cada propuesta, utilizar la función «cómo llegar» para la navegación por Google Maps, guardar el mapa en dispositivos móviles y explorar el circuito tanto por zonas geográficas como por categorías. El mapa interactivo se encuentra disponible a través de este link.

Tiendas participantes por departamento