Howard Johnson desembarca en Chacras de Coria (con inversión de socios locales)

El Grupo Hotelero Albamonte (GHA) cumple con una nueva meta: el de integrar a su red hotelera una nueva provincia: Mendoza, la tierra del sol y del buen vino. Desde la dirección del GHA, anunció la inauguración de Howard Johnson Alcántara- Chacras de Coria.

Chacras de Coria es un destino único, donde se combina historia, naturaleza, enoturismo y un estilo de vida tranquilo pero muy sofisticado.

A tan solo 14 km de Mendoza Ciudad, forma parte del departamento Luján de Cuyo, y en esta localidad GHA llega con un hotel tipo Boutique, agregando por primera vez un nuevo concepto de alojamiento dentro de la red de 41 hoteles en Argentina.

Así nace Howard Johnson Alcántara Hotel, complejo de 4400 m2 totales y 2200 m2 cubiertos, ofreciendo recepción las 24 horas, habitaciones muy amplias que van desde 45 a 48 m2, diseñadas para brindar una experiencia personalizada donde se fusionan el confort contemporáneo con una atmósfera cálida y genuina.

Cada habitación está equipada con Smart TV de 50 pulgadas, frigobar, caja de seguridad y pava eléctrica. Además, tienen escritorio, climatización inverter y terrazas que miran a los jardines del hotel o hacia la imponente Cordillera de los Andes.

Los huéspedes que se alojen en este establecimiento acceden al desayuno artesanal que incluye productos frescos de estación, seleccionados cuidadosamente para ofrecer una experiencia saludable y de calidad, Wi-Fi de alta velocidad y estacionamiento interno.

El lugar ofrece una infraestructura de Wellness con piscina atemperada y jacuzzi y acceso mediante pases al gimnasio SportClub Gym ubicado en zona cercana. Para los amantes de las mascotas el hotel es pet friendly.

El hotel cuenta además con un convenciones, salón de espacio totalmente insonorizado y pensado para eventos sociales y corporativos, ofreciendo servicios para capacitaciones, reuniones de empresa o celebraciones.

En cuanto a sustentabilidad, sus jardines son de bajo consumo hídrico, hay iluminación LED, climatización eficiente y un proyecto de energía solar.

Sobre las expectativas que ofrece la unión con una cadena internacional, los socios destacan:

"Estamos muy entusiasmados con el inicio de las operaciones en forma conjunta con el GHA y Howard Johnson. La idea de esta relación es brindar un servicio único, tanto para el turismo nacional como internacional, y abrirnos al mundo de eventos corporativos y sociales, aprovechando la experiencia y el respaldo de una marca de tanto fuste internacional y con más de 25 años de presencia en el país. Ahora pasamos a formar parte de la mayor red hotelera del país”.

Por el lado del GHA, su CEO Alberto Albamonte y Presidente de las marcas Howard Johnson y Days Inn en Argentina expresa “El nuevo hotel que incorporamos se distingue por su infraestructura de lujo pensada para el viajero moderno, su ubicación es en una zona de gran crecimiento hotelero, lugar además que brinda cercanía a bodegas, buena gastronomía, naturaleza y hermosos paisajes lo que posiciona al lugar como una opción buscada por viajeros que prefieren combinar la tranquilidad de la naturaleza con una carta de servicios exclusivos” culmina diciendo el empresario hotelero.

Por qué Alcántara

El nombre Alcántara rinde homenaje al barco que trajo desde Portugal a los abuelos de una de las socias. Portugal es tierra de origen del corcho¸ material noble que está presente en detalles del hotel como símbolo de raíz, permanencia y respeto por la naturaleza.

Este emprendimiento busca honrar esa historia y, sobre todo, el valor de la amistad que une a las dos familias fundadoras. La histori

a de la inmigración se repite en la de los abuelos de todos, por eso se decidió llamarlo así, lo que a su vez refleja las expectativas de “embarcarnos en algo nuevo” dicen los inversores.