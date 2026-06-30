No en Wall Street ni en China: el mayor tenedor de oro del mundo está en Cuyo, según Forbes

El empresario español Juan José Retamero, dueño de la mina Gualcamayo en San Juan, fue destacado por Forbes como el mayor tenedor individual de oro físico en el mundo. Sus reservas superan los US$ 15.000 millones, una cifra que duplica las del Banco Central argentino y lo coloca por encima de patrimonios como el de Paolo Rocca.

La singularidad del caso es que Retamero controla el 100% del proyecto, algo inusual en la industria minera global, donde las participaciones suelen estar atomizadas entre fondos y accionistas. Su estrategia de no liquidar el oro producido y custodiarlo como patrimonio a largo plazo lo diferencia de las grandes compañías internacionales.

Con operaciones en San Juan, Mendoza y otras provincias, el holding Aisa Group convirtió una mina en cierre en una plataforma de expansión que hoy proyecta nuevas inversiones bajo el RIGI. La historia completa, con cifras y detalles del negocio, fue publicada por Forbes y puede leerse en la edición online del medio.