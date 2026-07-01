Grupo LTN llevó innovación y eficiencia a BATEV, la gran cita de la construcción

Con una propuesta centrada en la construcción industrializada, Grupo LTN, compañía líder en soluciones modulares y refrigeración, participó de una nueva edición de BATEV, la principal exposición del sector de la construcción y la vivienda del país.

En ese marco, presentó sus soluciones para la industria y convocó a arquitectos, ingenieros y desarrolladores a un workshop sobre innovación constructiva y tecnologías aplicadas a proyectos de alto impacto.

Durante el encuentro, llamado “Innovación constructiva para arquitectura de alto impacto” y a cargo del arquitecto Hernán Romero y la ingeniera Gabriela Mariusso, se abordaron las principales tendencias que están transformando la forma de diseñar y ejecutar proyectos constructivos, con especial foco en sistemas industrializados, eficiencia energética, innovación tecnológica y soluciones que permiten optimizar tiempos de obra y mejorar el rendimiento de las edificaciones.

Para la empresa, participar en BATEV representó una oportunidad estratégica para acercar sus desarrollos a los principales actores del mercado y fortalecer el vínculo con arquitectos, ingenieros, constructores y desarrolladores interesados en sistemas constructivos más eficientes.

“Este evento nos representa un espacio clave para mostrar la evolución de nuestras soluciones y presentar los nuevos productos que incorporaremos a nuestro portfolio próximamente”,explicó Franco Marasco, Gerente Comercial Área de Proyectos Industriales en Grupo LTN.

"En los próximos meses esperamos seguir ganando la confianza del mercado de la construcción, que nos conozcan cada vez más por nuestra línea de productos industrializados y que puedan entender que construir con un material aislante realmente se traduce en mayor eficiencia, ahorro de energía para calefacción y refrigeración y más confort. También esperamos seguir creciendo en el consumo residencial y comercial con nuestras soluciones de revestimiento", agregó Marasco.

Con más de 50 años de trayectoria, Grupo LTN es una empresa familiar argentina referente en soluciones para construcción y refrigeración. A través de sus unidades de negocio Friolatina y Acerolatina, desarrolla un ecosistema industrial que combina innovación, eficiencia y sustentabilidad para ofrecer soluciones integrales adaptadas a las necesidades de cada proyecto.