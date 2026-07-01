Uber Eats vuelve a Mendoza y busca aprovechar el boom del delivery

Uber celebró sus 10 años de operación en Argentina y ocho años en Mendoza durante un encuentro con autoridades, representantes del sector privado y referentes del ecosistema local. En ese marco, la compañía anunció el relanzamiento de Uber Eats en la provincia y reafirmó su compromiso de continuar desarrollando soluciones tecnológicas que impulsen la movilidad, el desarrollo económico y el crecimiento de los comercios locales.

"En estos diez años aprendimos que el crecimiento sostenible se construye escuchando las necesidades de cada ciudad y trabajando en conjunto con actores públicos y privados. Mendoza fue pionera en generar un marco regulatorio para nuevas formas de movilidad y hoy sigue siendo una provincia estratégica para el desarrollo de nuevas soluciones", destacó Eli Frías, Gerente General de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay,

Desde su llegada a Mendoza hace ocho años, Uber ha acompañado el desarrollo de la movilidad en la provincia, ampliando las oportunidades de generar ganancias para miles de personas. Hoy la plataforma forma parte de la vida cotidiana de usuarios y socios conductores, y continúa apostando por el desarrollo local a través de la innovación y la colaboración con distintos actores.

En ese contexto, la compañía presentó el relanzamiento de Uber Eats en Mendoza, con el objetivo de acercar nuevas herramientas tecnológicas a restaurantes y comercios gastronómicos para que puedan ampliar su alcance, conectar con más consumidores y fortalecer el crecimiento de sus negocios.

"Mendoza reúne características únicas por su gastronomía, su turismo y su producción vitivinícola. Creemos que existe una enorme oportunidad para seguir construyendo junto a los comercios locales y desarrollar herramientas que conecten cada vez más a las personas con la oferta gastronómica y turística de la provincia", afirmó Juan Martín Capellini, Head de Uber Eats para Argentina.

El desarrollo de Uber Eats tendrá un foco especial en pequeñas y medianas empresas y comercios de barrio, que representan una parte central del entramado económico local. A través de herramientas tecnológicas, acceso a datos y mayor visibilidad dentro de la plataforma, la compañía buscará ampliar su alcance y facilitar su digitalización.

Además, la compañía compartió su visión de largo plazo para Mendoza, donde explora iniciativas como “Salir a comer”, una herramienta que busca acercar a usuarios y visitantes a restaurantes, bodegas y otras experiencias gastronómicas, contribuyendo al desarrollo del ecosistema turístico local.

Como parte de esta estrategia integrada, Uber también ampliará en Mendoza los beneficios de Uber One, su programa de membresía. A las ventajas que ya ofrece para movilidad se sumarán descuentos y beneficios exclusivos en delivery, consolidando una experiencia más simple y completa dentro de una única aplicación.

Con una presencia que ya alcanza más de 50 ciudades en Argentina, Uber reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en tecnología para acercar nuevas oportunidades para generar ganancias de forma independiente tanto para socios conductores como para socios repartidores, satisfacer las necesidades de los usuarios, y acompañar el crecimiento de las comunidades donde opera.