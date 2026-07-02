Degustaciones, visitas y gastronomía: Trivento ofrece propuestas en Maipú y en Casa Drummond

Con motivo de las vacaciones de invierno y en el año de su 30° aniversario, Bodega Trivento despliega una agenda de experiencias que conectan el vino con la identidad mendocina. En sus espacios de Maipú y Casa Drummond, invita a visitantes y mendocinos a descubrir sus vinos, acompañados por quienes los piensan, elaboran y comparten.

A lo largo de cada encuentro, anfitriones comparten de primera mano cómo nacen los vinos de la casa: desde el viñedo hasta la copa. Las actividades atraviesan distintos niveles de profundidad, pensadas tanto para quienes se inician como para quienes buscan conocer con más detalle el estilo de Trivento.

Trivento Maipú: tres décadas de historia

En Maipú, donde comenzó el proyecto hace 30 años, el equipo de la bodega acompaña a los visitantes por viñedos, salas de elaboración, tanques y barricas, mostrando cada etapa del proceso.

Las degustaciones se enfocan en cómo se construye el perfil de los vinos:

Descubre Reserve ($25.000): introducción a las líneas más representativas de Trivento, con foco en frescura y expresión varietal.

Cordillera ($50.000): cata más detallada que explora la influencia de los terruños de altura en vinos de mayor complejidad.

Ambas opciones se desarrollan en grupos reducidos, con acompañamiento personalizado y relatos explican decisiones enológicas, estilos y diferencias entre cosechas.

Restaurante Los Vientos: cocina de mirada contemporánea

Dentro de la bodega en Maipú, Los Vientos es el espacio donde la cocina toma

protagonismo. El chef Nacho Molina construye una carta basada en ingredientes de

estación, productos de cercanía y técnicas que revalorizan la tradición.

www.trivento.com

Mendoza, Argentina

Los menús para este invierno 2026 transitan distintas formas de interpretar la cocina

argentina:

Menú Mendoza ($52.800): una síntesis ágil de sabores locales

Menú Vendimia ($66.000): secuencia de cinco pasos con eje en productos regionales

Menú Federal ($85.000): viaje gastronómico por las regiones del país, con foco en materias primas y preparaciones características.

A esto se suma Tapas & Wine, una opción más distendida con platos para compartir —empanadas, sándwiches, pequeñas porciones—, acompañada por copas de las líneas de Trivento.

Casa Drummond: el espíritu de la marca en su máxima expresión

En Luján de Cuyo, Casa Drummond —construida en 1940— abre sus puertas a experiencias que combinan historia, arquitectura y vinos de alta gama, en un entorno de jardines y viñedos.

Las visitas comienzan con una copa de bienvenida y continúan con un recorrido por la casa histórica, guiado por el equipo de la bodega, que comparte anécdotas y detalles del proyecto.

Las degustaciones profundizan en el portfolio más representativo de la bodega:

Terroir Mendocino: foco en la expresión de las diversas zonas vitivinícolas

Lejanamente Juntos: selección de varietales y orígenes de Sudamérica

Selección del Enólogo: etiquetas ícono como Eolo y Stratus

Cada encuentro dura aproximadamente 90 minutos y se desarrolla en grupos reducidos, priorizando el intercambio directo con los anfitriones.

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