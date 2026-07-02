Del garage a líder en América Latina: la startup mendocina que revoluciona la logística y el transporte

Preciso TTM es una empresa mendocina que nació como un emprendimiento tecnológico de la mano jóvenes ingenieros apasionados por inventar e innovar.

Con la idea de mejorar la eficiencia de las empresas de transporte, hace 15 años comenzaron a fabricar sensores de combustible. Se trata de una varilla que se coloca en el tanque de combustible para controlar la cantidad de “líquido” que realmente ingresa y egresa. El método es 100% eficaz para frenar y detectar el robo de combustible, pero va mucho más allá.

El modelo que ofrece esta pyme ubicada dentro del polo de innovación y tecnología Cumbrar, se centra en la evolución de la eficiencia y la seguridad inteligente aplicada al transporte.

Preciso TTM es la única empresa que fabrica este tipo de sensores en América Latina, pero no solo vende tecnología sino que se hace cargo de analizar los datos en tiempo real. Ucrania, Rusia, China e Inglaterra son los países donde se construyen productos similares, pero no existen fabricantes dentro de la región.

Po este motivo, Preciso TTM tiene sede en Cumbrar (Rodríguez Peña 2163) al tiempo que cuenta con puntos de instalación en Buenos Aires y su clientela crece en Chile. Entre sus clientes se encuentras empresas grandes y de renombre que los eligen por el impacto en ahorro y eficiencia que implica en sus flotas.

Por eso, entre los servicios que se ofrecen, el monitoreo activo o servicio full ofrece un diferencial de llave en mano en donde se analizan gráficas y se envían informes automáticos adaptados a nivel gerencial.

Ahorro y prevención contra el fraude

“A través de inteligencia artificial y otras herramientas, podemos emitir alertas en tiempo real y enviamos informes semanales a nuestros clientes”, contó Gabriel Rodríguez, cofundador de TTM junto a Emiliano Cejas.

Dado que el fraude o robo de combustibles es un problema habitual en las empresas de transporte tanto públicas como privadas, la sola colocación del sensor permite ahorrar un 20% en la carga de diesel. Ha habido casos en los que la diferencia ha superado el 35%.

Luego, a partir del análisis de diversas variables, la empresa trabaja con las compañías para mejorar la eficiencia de todo su sistema. Por ejemplo, se analizan los modos de conducción, pero también los tipos de repuestos, las marcas que mejor se adaptan a las unidades y con qué implementos se disminuyen los costos que –en este rubro- son altos.

“Instalamos los sensores en los tanques de camiones, maquinaria agrícola o cualquier unidad que tenga un tanque de combustible”, contó Gabriel.

Por otra parte, el sistema se usa para que las empresas de transporte puedan disminuir su huella de carbono. Se trata de un valor cada vez más importante en el mundo corporativo y, en especial, si se trabaja con compañías multinacionales que priorizan esta situación al momento de sus contrataciones. Es el caso de las que trabajan con marcas como, por caso, Walmart y Unilever, entre otras.

El sistema de TTM ofrece el dato de la cantidad de dióxido de carbono que se genera y, por tanto, se puede medir la huella de carbono de cada unidad y de la flota en general.

Ingenieros en acción

La historia de TTM comenzó hace unos 15 años (con algunos extra de prueba, error y experiencias diversas) de una manera similar a la muchos emprendimientos tecnológicos.

Con las ganas de tres amigos –en este caso ingenieros electrónicos y en telecomunicaciones- de inventar e incursionar en nuevas soluciones tecnológicas. Cuando el sensor se convirtió en una posibilidad laboral concreta, dos de ellos decidieron dejar sus otros trabajos para dedicarse al emprendimiento propio.

Pasados algunos tropiezos, se insertaron en un programa de incubadoras de empresas en donde no solo se les abrió la cabeza sino también un mundo de interrogantes, dudas y nuevas posibilidades.

“Éramos ingenieros creando algo con cero experiencia comercial, financiera, etc.”, recordó Gabriel Rodríguez. Los golpes significaron un aprendizaje que de a poco los enfocó en sus clientes y los llevó a los servicios integrales que prestan hoy.

Así fue como pasaron de tener como clientes a las empresas de seguimiento satelital a venderle de manera directa a las compañías de transporte. El sensor aporta el nivel de combustible con precisión al tiempo que el equipo entrega parámetros diversos. Entre otros, si la unidad está encendida, apagada o en movimiento; datos que se registran a través de un GPS lo que genera una información que se vuelca en la plataforma de monitoreo.

Niveles de consumo, diferencia entre unidades y eventos sospechosos (como la baja repentina del nivel de combustible de un camión detenido), se contabilizan entre la información que puede relevarse.

El sistema opera a través de las redes celulares tradicionales para reportar a una plataforma centralizada. Se generan y entregan informes semanales de litros exactos, ubicación de cada carga, cruce de datos con tickets físicos para detectar anomalías. Una vez al mes, se envía una analítica comparativa de rendimiento mensual de la flota.