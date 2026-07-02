Doña Paula rompe moldes: organiza degustaciones infantiles de vinos sin alcohol

Con la llegada de las vacaciones de invierno, Bodega Doña Paula presenta una experiencia especialmente pensada para que grandes y chicos puedan disfrutar del mundo del vino de una manera diferente.

La propuesta combina actividades al aire libre, experiencias sensoriales y momentos de recreación en familia, en el entorno privilegiado de sus viñedos ubicados en Ugarteche, Luján de Cuyo.

La actividad comienza con un recorrido por los viñedos de la bodega, donde los visitantes podrán conocer de cerca el ciclo de la vid y participar de una experiencia práctica de poda, aprendiendo en familia una de las tareas fundamentales del trabajo vitícola durante el invierno.

Continúa con una innovadora propuesta de realidad virtual que permite descubrir de manera inmersiva el universo de Doña Paula y sus principales terroirs.

Uno de los aspectos más llamativos del circuito es la degustación pensada para los más chicos. Mientras los adultos disfrutan de cinco etiquetas de la bodega, los niños participan de una degustación guiada de vinos sin alcohol —blanco, rosado y tinto— diseñada para acercarlos al mundo del vino de manera lúdica, educativa y sensorial.

La actividad se completa con un plato de quesos, galletas y bombones de chocolate para cada visitante, ideal para compartir en familia.

Como broche de oro, los jardines de Doña Paula invitan a disfrutar de un momento de creatividad. Inspirados por el paisaje cordillerano, los niños podrán pintar y dibujar, mientras los adultos se relajan en uno de los escenarios más emblemáticos de Mendoza.

La misma tiene una duración aproximada de 1 hora y 45 minutos. Además, quienes deseen prolongar su estadía podrán consultar previamente por opciones gastronómicas adicionales, como empanadas y tablas de quesos y fiambres.

Vacaciones de Invierno en Familia

Duración: 1 hora 45 minutos aproximadamente.

Valor por adulto: $42.000.

Valor por niño: $32.000.

Reservas y consultas: vía WhatsApp +54 9 2613 41-5739

Con esta iniciativa, Bodega Doña Paula reafirma su compromiso con el enoturismo de calidad, ofreciendo experiencias que acercan el mundo del vino a toda la familia y permiten descubrir, de manera entretenida y participativa, el trabajo que hay detrás de cada botella.