Martín Hinojosa: "Fecovita debe hablar de producción no de expedientes judiciales"

Por Martín Hinojosa, contador público, productor vitivinícola y bodeguero.

En Mendoza, hablar de cooperativismo es hablar de nuestra propia historia.

Durante décadas, las cooperativas fueron la herramienta que permitió que miles de pequeños y medianos productores siguieran trabajando la tierra, elaborando vino y sosteniendo a sus familias.

Gracias a ese modelo, muchas fincas sobrevivieron a las crisis económicas que atravesó el país.

Por eso, quienes creemos en el cooperativismo tenemos hoy una responsabilidad que va mucho más allá de defenderlo con discursos. Tenemos la obligación de defenderlo con hechos. Se debe estar a la altura de la realidad vitivinícola mundial.

El verdadero objetivo del cooperativismo es recuperar la confianza, modernizarse y adaptarse a los

mercados.

En los últimos años, todos los actores de la vitivinicultura hemos visto una conversación pública sobre Fecovita, que no es la que todos esperamos.

Las referencias a la principal cooperativa vitivinícola del país han estado centradas en expedientes judiciales; en vez de girar alrededor de la producción, las exportaciones o el desarrollo de los productores.

Más allá de cuál sea el resultado definitivo de las causas que hoy lleva adelante la Justicia, nadie

puede negar que el conflicto lleva años ocupando la agenda pública.

El nivel de litigiosidad actual, difícilmente encuentre antecedentes en la historia reciente de la vitivinicultura argentina. Todos esperamos la resolución del conflicto, todos esperamos que las partes logren sentarse en una mesa y negociar las diferencias.