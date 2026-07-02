Nace en Mendoza la primera agencia de marketing especializada en bebidas

Mendoza suma una nueva protagonista al ecosistema de marketing y branding con el lanzamiento de Bev Strategy Lab (BSL), una agencia que nace con una propuesta diferencial: especializarse exclusivamente en la industria de las bebidas, acompañando a marcas de vino, cerveza artesanal, bebidas espirituosas y productos funcionales (RTD) en el desarrollo de estrategias de crecimiento y posicionamiento.

La agencia fue fundada por Soledad Mayorga, Licenciada en Recursos Humanos, Magíster en Marketing Estratégico y profesional con más de 15 años de experiencia en la industria vitivinícola, donde lideró marcas y proyectos en mercados internacionales.

“Estuve del otro lado y sé lo que significa buscar un proveedor que realmente entienda los desafíos del día a día. Que comprenda que los marketers somos multitasking por naturaleza, que el tiempo siempre apremia y que muchas veces lo que más necesitas es alguien de confianza que te quite peso de encima y piense junto a vos”, explica Mayorga sobre el origen del proyecto.

Según la fundadora, Bev Strategy Lab surge para cubrir una necesidad concreta del mercado: contar con un socio estratégico que combine expertise en marketing y profundo conocimiento de la categoría.

“Eso es exactamente lo que vine a construir con Bev Strategy Lab: un socio estratégico real, especializado en la industria de las bebidas, que llega con contexto, criterio y las ganas de hacer crecer tu marca como si fuera propia”, afirma.

Después de más de una década y media trabajando dentro del sector, Mayorga decidió poner su experiencia al servicio de empresas que buscan fortalecer su posicionamiento y diferenciarse en mercados cada vez más competitivos. Esta visión queda reflejada en el propósito de la agencia y en su tagline: Think Deeper. Grow Bolder.

“No hacemos de todo para todos. Nos sumergimos en la categoría, en el consumidor y en el entorno competitivo de cada cliente para desarrollar estrategias que generen impacto real en el negocio”, sintetiza Mayorga.

Una propuesta integral para marcas de bebidas

Bev Strategy Lab ofrece servicios de dirección estratégica y desarrollo de marca que abarcan todo el ecosistema de comunicación y comercialización de una empresa de bebidas. Entre sus principales áreas de trabajo se encuentran:

Brand Strategy

Brand Identity

Diseño de Packaging

Naming & Storytelling

Dirección de Arte y Producción de Contenido Audiovisual

Desarrollo de Material POP y POS

Social Media Management & Paid Media

Con una mirada estratégica, especializada y orientada a resultados, Bev Strategy Lab busca convertirse en el aliado de referencia para las marcas de bebidas que desean construir valor, fortalecer su identidad y acelerar su crecimiento tanto en el mercado local como en el ámbito internacional.

Acerca de Bev Strategy Lab

Bev Strategy Lab es una agencia de marketing y branding especializada exclusivamente en la industria de bebidas. Con base en Mendoza y alcance internacional, acompaña a marcas de vino, cerveza, espirituosas y bebidas funcionales en el desarrollo de estrategias de posicionamiento, identidad, packaging, comunicación y crecimiento comercial.