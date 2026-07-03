Alberto Arizu (Ing), distinguido por España con una de las máximas condecoraciones civiles

En una ceremonia íntima en Finca el Paraíso, la histórica propiedad de la familia Arizu, el ingeniero agrónomo y eminencia del mundo vitivinícola argentino, Alberto Arizu, recibió la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, entregada por Ramón Blecua Casas, Cónsul General de España en Mendoza, durante una recepción de carácter íntimo junto a familiares y amigos.

La distinción es una de las más altas condecoraciones civiles otorgadas por el Reino de España a personas que han contribuido de manera destacada al fortalecimiento de los vínculos entre el país europeo y la comunidad internacional.

Con raíces españolas, integrante de la familia fundadora y leyenda de Luigi Bosca, Alberto Arizu (Ing.) ha sido parte de la construcción y continuidad de un proyecto vitivinícola con 125 años de historia, acompañando la evolución de la bodega a lo largo de distintas generaciones y aportando a la trayectoria de la industria vitivinícola en toda la Argentina.

“Recibir esta distinción es un honor y estoy profundamente emocionado. Es un reconocimiento al trabajo y a la continuidad del legado a través de cuatro generaciones que encontraron en Argentina una tierra de oportunidades y mantuvieron siempre vivo el vínculo con sus raíces españolas”, expresó Alberto Arizu (Ing.).