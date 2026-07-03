Supervielle y la fintech mendocina Andescrowd sellan una alianza inédita de financiamiento para empresas

Supervielle y la startup mendocina Andescrowd anunciaron una alianza estratégica para ofrecer una nueva alternativa de financiamiento destinada a empresas proveedoras de los sectores de Minería y Oil & Gas.

La solución permite acceder a capital de trabajo desde el momento en que se genera una orden de compra, uno de los principales desafíos financieros para las compañías que buscan responder rápidamente a nuevos contratos.

La propuesta posiciona a Supervielle como el primer banco de Argentina en integrar el respaldo de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) con un esquema de financiamiento basado en órdenes de compra.

El objetivo es ampliar y agilizar el acceso al crédito para PyMEs y grandes empresas que necesitan ejecutar proyectos sin esperar los plazos habituales de cobro.

La nueva herramienta financiera desarrollada por la fintech mendocina Andes Crowd junto con Banco Supervielle, está destinada a facilitar el acceso al crédito para empresas proveedoras de la industria minera.

La iniciativa permitirá que pequeñas y medianas empresas transformen los instrumentos que respaldan su relación comercial con las compañías mineras en herramientas de financiamiento, fortaleciendo así el entramado productivo que acompaña el crecimiento del sector.

La herramienta presentada busca facilitar el acceso al financiamiento de las empresas locales que prestan servicios a la actividad minera, promoviendo su incorporación a una cadena de valor cada vez más competitiva y con mayores estándares de calidad.

Gracias a este modelo, las empresas pueden obtener financiamiento desde el inicio de una relación comercial para afrontar la compra de insumos, el pago de salarios, la contratación de servicios y otras necesidades operativas vinculadas al cumplimiento de nuevos contratos.

A través de esta alianza, Supervielle aporta su experiencia y solidez financiera, mientras que Andescrowd - compañía especializada en soluciones de financiamiento para cadenas de valor y en la originación digital de crédito para empresas- suma su capacidad tecnológica y de originación de operaciones, permitiendo procesos más ágiles, digitales y adaptados a la dinámica de las cadenas de valor de la minería y laenergía.

"En actividades como Minería y Oil & Gas, el desarrollo de proveedores para brindar soluciones es clave para el crecimiento de la actividad, por eso brindar a empresas que cuentan con una orden de compra la posibilidad de financiarse es una forma concreta de acompañar a las pymes y al desarrollo de estas industrias.

Esta alianza nos permite ofrecer una solución pionera en el sistema financiero argentino, combinando el respaldo de una SGR con financiamiento desde el origen de la operación para acompañar a las empresas en el momento en que más lo necesitan", señaló Sebastián Lemos Briones, Head de Segmento y Productos Empresas de Banco Supervielle.

“Aportamos la robustez tecnológica necesaria para que el financiamiento fluya sin fricciones. Transformamos un proceso complejo en algo simple, garantizando trazabilidad total para que las pymes puedan enfocarse exclusivamente en ejecutar y crecer”, explicaron Carlos Moyano y Diego Ledda, cofundadores de la plataforma.

Uno de los principales desafíos de las empresas proveedoras de estos sectores es financiar el crecimiento al mismo ritmo que surgen nuevas oportunidades comerciales.

La solución desarrollada por Supervielle y Andescrowd busca reducir esa brecha, simplificando el acceso al crédito y acortando los tiempos de respuesta.

Con esta iniciativa, ambas compañías apuntan a fortalecer el desarrollo de proveedores estratégicos para las cadenas de valor de Minería y Oil &Gas, facilitando que las órdenes de compra se transformen en inversión, ejecución y crecimiento.

Andescrowd es una plataforma fintech que opera facilitando el financiamiento de Cadenas de Valor con sus Productores, con alianzas estratégicas y comerciales con Bancos y Sociedades de Garantía Reciproca que se encuentran en el ecosistema digital financiero.