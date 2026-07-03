Howard Johnson estrenó su primer hotel en Mendoza y proyecta más aperturas

Este 1º de Julio se inauguró el Howard Johnson Alcántara - Chacras de Coria (Peña Morales s/n, Chacras de Coria). La apertura fue presidida por las familias Gomensoro y Brigante (inversoras del hotel) y por el Sr. Alberto Albamonte (Presidente de Howard Johnson Argentina).

El acto inaugural estuvo enmarcado por un escenario único: la primera nevada del año en la provincia, que cubrió el parque con un manto blanco y aportó un marco natural excepcional a la

celebración.

El Grupo Hotelero Albamonte llegó a Mendoza con un hotel tipo Boutique, agregando por primera vez un nuevo concepto de alojamiento dentro de la red de 42 hoteles en Argentina.

Ubicado en Chacras de Coria, zona exclusiva residencial caracterizada por sus grandes espacios verdes y la cercanía a numerosos barrios privados a solo 14 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, el hotel invita a disfrutar de una experiencia que combina enoturismo, naturaleza, gastronomía y bienestar en uno de los destinos más atractivos de Luján de Cuyo.

Así nace Howard Johnson Alcántara Hotel, complejo de 4400 m2 totales y 2200 m2 cubiertos, ofreciendo recepción las 24 horas, habitaciones muy amplias que van desde 45 a 48 m2, diseñadas para brindar una experiencia personalizada donde se fusionan el confort contemporáneo con una atmósfera cálida y genuina.

Cada habitación está equipada con Smart TV de 50 pulgadas, frigobar, caja de seguridad y pava eléctrica. Además, tienen escritorio, climatización inverter y terrazas que miran a los jardines del hotel o hacia la imponente Cordillera de los Andes.

Los huéspedes que se alojen en este establecimiento acceden al desayuno artesanal que incluye productos frescos de estación, seleccionados cuidadosamente para ofrecer una experiencia saludable y de calidad, Wi-Fi de alta velocidad y estacionamiento interno.

El lugar ofrece piscina exterior y solarium. Para los amantes de las mascotas el hotel es pet friendly y ofrece parrilla con costo adicional y reserva previa.

El hotel cuenta además con un salón de convenciones, espacio totalmente insonorizado y pensado para eventos sociales y corporativos, ofreciendo servicios para capacitaciones, reuniones de empresas o celebraciones.

En cuanto a sustentabilidad, sus jardines son de bajo consumo hídrico, hay iluminación LED, climatización eficiente y un proyecto de energía solar.

Sobre las expectativas que ofrece la unión con una cadena internacional, Fernando Gomensoro, Propietario y Presidente del hotel destaca: “Estamos muy entusiasmados con el inicio de las operaciones en forma conjunta con el GHA y Howard Johnson. La idea de esta relación es brindar un servicio único, tanto para el turismo nacional como internacional, y abrirnos al mundo de eventos corporativos y sociales, aprovechando la experiencia y el respaldo de una marca de tanto fuste internacional y con más de 25 años de presencia en el país. Ahora pasamos a formar parte de la mayor red hotelera del país”.

A la hora de los discursos, Alfredo Cornejo, Gobernador de la Provincia puso en valor el crecimiento que viene experimentando Mendoza como destino turístico. Asimismo, destacó que ese posicionamiento ha sido posible gracias al compromiso sostenido del sector privado.

El mandatario hizo hincapié en que “Mendoza ha ganado una marca turística y ese crecimiento ha sido posible por un sector privado muy pujante”, a lo que sumó que “desde el Estado hemos hecho nuestra parte, pero son los inversores quienes han hecho posible consolidar la marca Mendoza, junto con nuestros atractivos naturales, nuestra organización y nuestra institucionalidad”.

Finalmente, felicitó a las familias inversoras y a la cadena hotelera por apostar por Mendoza. “Sabemos el esfuerzo que significa invertir en un proyecto como este. Por eso queremos poner en valor a quienes siguen confiando en Mendoza y generan nuevas oportunidades para nuestra gente”, concluyó.

Por el lado del GHA, su CEO Alberto Albamonte y Presidente de las marcas Howard Johnson y Days Inn en Argentina expresó “El nuevo hotel que incorporamos se distingue por su infraestructura de lujo pensada para el viajero moderno, su ubicación es en una zona de gran crecimiento hotelero, lugar además que brinda cercanía a bodegas, buena gastronomía, naturaleza y hermosos paisajes lo que posiciona al lugar como una opción buscada por viajeros que prefieren combinar la tranquilidad de la naturaleza con una carta de servicios exclusivos”.

El empresario continuó diciendo “Somos la mayor cadena hotelera de Argentina, con 42 hoteles en funcionamiento, y proyectamos inaugurar otros diez durante este año. Después de momentos muy

difíciles para la actividad, valoramos especialmente a quienes siguen invirtiendo en hotelería y apostando al crecimiento turístico del país”.