La creación mendocina que convierte al olivo en superalimento

Zuelo presenta OLEA, elaborado a partir de hojas de olivo en polvo seleccionadas de su olivar orgánico en Maipú, Mendoza. Pensado para preparar infusiones e incorporar a la alimentación cotidiana los compuestos antioxidantes naturalmente presentes en el olivo, acrecienta la importancia del cultivo y uso de uno de los árboles más antiguos y valorados en la historia de la humanidad.

Desde hace miles de años, distintas culturas reconocieron el valor de las hojas de olivo y las incorporaron a sus hábitos cotidianos.

Hoy, ese conocimiento tradicional encuentra respaldos en una cantidad creciente de estudios científicos que vinculan el consumo natural de estos antioxidantes con mecanismos asociados a la protección celular, a la respuesta del organismo frente a procesos inflamatorios y al bienestar cardiovascular. Su beneficio más reconocido y consensuado es la capacidad antioxidante.

Entre los componentes que aportan estos beneficios, se destaca la oleuropeína, principal polifenol presente en la hoja y precursor natural del hidroxitirosol, junto a otros compuestos bioactivos.

OLEA se incorpora de manera natural a una alimentación equilibrada y a un estilo de vida que valora los ingredientes funcionales. Su presentación en polvo permite una incorporación simple y versátil a la rutina diaria. Puede utilizarse en infusiones, agua caliente, jugos y otras preparaciones, favoreciendo una adecuada extracción de sus compuestos naturales.

Su perfil herbal, con notas vegetales y un final naturalmente amargo, asociado a su riqueza en compuestos fenólicos, permite incorporarlo al agua del termo para el mate, mezclarlo con la yerba o combinarlo en distintas infusiones y variedades de té. La recomendación de consumo es de aproximadamente 2 gramos diarios.

"En Zuelo, siempre entendimos al olivo como un ecosistema completo y extraordinario. OLEA surge de la inquietud por seguir descubriendo y poniendo en valor todo lo que este árbol nos ofrece. Es una innovación que mira adelante, pero que al mismo tiempo recupera una práctica muy antigua vinculada al uso de sus hojas”, señala Miguel Zuccardi.

OLEA comparte el mismo origen que el aceite de oliva virgen extra, protagonista de la dieta mediterránea y reconocido por su aporte de grasas monoinsaturadas como el ácido oleico, omegas y vitamina E y también como fuente de compuestos fenólicos. Ambos expresan diferentes cualidades de un mismo árbol y forman parte de una cultura alimentaria que ha atravesado generaciones.

OLEA se comercializará en tiendas naturales y especializadas dentro de la categoría de infusiones.

La hoja de olivo en polvo para infusión se encuentra contemplada en el Código Alimentario Argentino y se suma a una nueva generación de infusiones botánicas que ha revalorizado ingredientes de origen vegetal, como el matcha y otras preparaciones tradicionales de diversas culturas.

Con el lanzamiento de OLEA, Zuelo evidencia su conocimiento profundo del olivo y su origen y continúa ampliando las posibilidades de un cultivo milenario, explorando nuevas formas de aprovechar sus recursos y acercando al consumidor consciente que opta por ingredientes naturales, productos que combinan tradición, investigación y calidad de origen.

Acerca de Zuelo

Nació en el año 2010 en Maipú, Mendoza, en el seno de Familia Zuccardi. Miguel Zuccardi, tercera generación de una familia dedicada a la agricultura y vitivinicultura en la provincia, inició el proyecto olivícola en 2004 con la convicción de crear una categoría de alta calidad de aceites de oliva en Argentina, manteniendo los valores de sustentabilidad, reconocimiento y cuidado del producto local, un propósito común a todas las iniciativas de la empresa.

Las condiciones desérticas y la amplitud térmica permiten producir aceites de gran intensidad a partir olivares propios cultivados bajo manejo orgánico.

Un corto tiempo entre cosecha y molienda, sumado a un proceso de extracción a bajas temperaturas permiten producir aceites con altos niveles de frutado y polifenoles. Pan & Oliva es el restaurante de Zuelo, un almacén donde comprar productos propios y de productores amigos, y un espacio diseñado para acercar el mundo del olivo al turismo a través de experiencias reales e inmersivas.