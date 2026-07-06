Pionera en el país: Mendoza, cuna de los primeros especialistas en oleoturismo del país

Mendoza dará un nuevo paso en la consolidación del oleoturismo. Están a punto de egresar los primeros alumnos en la Especialización en Gestión y Desarrollo de Oleoturismo.

Serán 17 los primeros especialistas del país formados en esta disciplina. Los alumnos provienen de distintos departamentos de Mendoza y se desempeñan tanto en organismos públicos como en empresas privadas vinculadas al turismo y a la actividad olivícola.

La capacitación se desarrolla en la sede central de Don Bosco, en Rodeo del Medio, y llega en un momento de crecimiento para el sector.

La buena cosecha 2026 en términos de volumen, el éxito de la tercera edición del Festival Provincial del Envero en Lavalle, el proyecto del Museo del Olivo y el Aceto en Maipú, el desarrollo de nuevas experiencias turísticas y gastronómicas y diversas iniciativas de preservación del patrimonio olivícola reflejan el impulso que hoy vive esta actividad en Mendoza.

La diplomatura es impulsada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) junto con Don Bosco, cuenta con el acompañamiento de los municipios de Maipú, Lavalle y General San Martín, el apoyo de Asolmen y el reconocimiento oficial de la Dirección General de Escuelas.

Con carga de 220 horas reloj, de las cuales 154 son presenciales, la especialización es coordinada por Alejandro Martínez, integrante del equipo de Mendoza Oliva Bien, el programa de oleoturismo impulsado por el Emetur. El cuerpo docente está integrado por profesionales de Don Bosco y del Ente de Turismo, incluida su presidenta, Gabriela Testa.

Formación para una actividad en expansión

La propuesta busca formar profesionales capaces de diseñar y gestionar experiencias de oleoturismo, valorizar el patrimonio olivícola, desarrollar estrategias de marketing y comercialización, aplicar técnicas de análisis sensorial y comprender en profundidad el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra.

El plan de estudios comprende seis módulos dedicados a la historia y los fundamentos del oleoturismo, la comunicación del valor del aceite de oliva, el marketing, el branding, la comercialización, la sostenibilidad y el diseño de experiencias turísticas. Como trabajo final, los alumnos elaboran un proyecto integral de oleoturismo.

Los primeros egresados ya proyectan nuevos desarrollos

Entre los futuros especialistas se encuentra el ingeniero agrónomo Gabriel Allende, integrante de una empresa familiar de Junín dedicada a la producción de uvas y aceitunas. Este año comenzaron a elaborar aceite de oliva virgen extra en su propia almazara y decidieron capacitarse para incorporar el oleoturismo como una nueva unidad de negocios y promover conjuntamente sus vinos y aceites.

También participa Carolina Fuller, quien explicó que la capacitación permitirá preparar la futura apertura al turismo de la olivícola de la familia Catena, donde se ofrecerán visitas guiadas y experiencias de degustación con maridaje entre aceites de oliva y vinos.

La familia produce aceite de oliva desde el siglo XIX y actualmente elabora distintas líneas con variedades tradicionales.

Desde el sector público, Jorge Corrales, director de Turismo de General San Martín, destacó que la especialización permitirá potenciar el desarrollo del oleoturismo en el departamento, donde funcionan doce almazaras y se conserva el histórico olivo del General San Martín, un ejemplar bicentenario que forma parte del patrimonio local. El objetivo es consolidar una Ruta del Olivo articulada con otros departamentos que también impulsan esta actividad.

Un ecosistema que sigue creciendo

La especialización integra un escenario de expansión del oleoturismo mendocino, donde conviven nuevas propuestas turísticas, proyectos de conservación del patrimonio y experiencias gastronómicas.

Uno de los casos más destacados es el rescate de olivos centenarios. En 2018, Pablo Flores comenzó a recuperar ejemplares destinados a la erradicación en Beltrán.

Posteriormente, Gabriel Guardia dio continuidad al proyecto mediante una guardería de olivos recuperados, incorporando además propuestas de paisajismo con especies de bajo consumo hídrico y vegetación autóctona. Actualmente, Flores cuenta con una finca de 700 olivos que serán reubicados para preservar este patrimonio.

Otro proyecto emblemático es el Santuario de Olivos impulsado por Emilio Cicero en Coquimbito, Maipú. Desde 2015 alberga alrededor de 5.000 ejemplares centenarios rescatados del avance urbano, a los que se suman otros 4.000 árboles preservados en un predio cercano denominado El Paraíso. La iniciativa recibió reconocimiento internacional por su aporte a la conservación del patrimonio olivícola.

El crecimiento del sector también se refleja en nuevas propuestas de formación. La Fundación Seminare dicta desde 2006 el curso Sommelier de Aceite de Oliva, una capacitación con dos décadas de trayectoria que forma profesionales capaces de interpretar, valorar y comunicar el patrimonio olivícola desde una perspectiva científica, sensorial, cultural y humana. La próxima edición comenzará el 19 de agosto.

A estas iniciativas se suma un nuevo Punto Oliva en Luján de Cuyo, que funciona dentro de un restaurante tradicional de Mendoza (Cavas Don Guillermo). Allí, los visitantes recorren la historia del olivo, conocen el proceso de elaboración del aceite y participan en experiencias de análisis sensorial y maridaje con quesos y vinos.

Un sector con proyección

El crecimiento del oleoturismo también encuentra respaldo en los datos del Observatorio del Oleoturismo, que indican que más de la mitad de los establecimientos ya cuenta con experiencias turísticas consolidadas. El dato confirma que el turismo vinculado al aceite de oliva dejó de ser una actividad emergente para convertirse en una oportunidad concreta de desarrollo económico, turístico y cultural para Mendoza.