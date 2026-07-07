martes 07 de julio de 2026 - Edición Nº5937
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Turismo Y Gastronomía | 7 jul 2026

WiFi, comida vegana y sin TACC y cama 180°: La Unión lanza su nueva ruta Mendoza-Buenos Aires

08:00 |La empresa mendocina de transporte de pasajeros expande su operación con el lanzamiento de un servicio diferencial, con salidas diarias, unidades de última generación y un estándar de comodidad y atención óptimos.

La Unión SRL, empresa mendocina con amplia trayectoria en el transporte de pasajeros, encomiendas y turismo, inauguró su nueva ruta de larga distancia entre Mendoza y Buenos Aires.

El servicio opera en ambas direcciones con salidas diarias y paradas en San Martín, San Luis, Villa Mercedes, Liniers y Retiro, ofreciendo una alternativa de conectividad para viajeros de toda la región.

Un servicio diferencial

La nueva ruta se distingue por operar con unidades de última generación equipadas con tecnología y confort de alto estándar.

Los pasajeros pueden elegir entre dos categorías de viaje:

  • Cama Suite: máximo confort, asiento reclinable a 180°, espacio exclusivo y privacidad total.
  • Cama Ejecutivo: amplitud y comodidad para disfrutar cada kilómetro del recorrido.

Ambas categorías incluyen servicio a bordo con opciones gastronómicas para personas celíacas, veganas y vegetarianas, conectividad WiFi y atención personalizada durante toda la experiencia de viaje, desde el embarque hasta la llegada a destino.

La Unión SRL es una empresa de origen mendocino con raíces en Bowen, Gral. Alvear, que ha crecido sostenidamente en el transporte regional de pasajeros, encomiendas y turismo.

La incorporación de esta nueva ruta representa un paso estratégico en su expansión, con el objetivo de ofrecer una propuesta de viaje cuidada, confiable y cercana para quienes conectan Mendoza y Buenos Aires por razones laborales, familiares o turísticas.

Datos del servicio

  • Ruta: Mendoza ↔ Buenos Aires
  • Paradas: San Martín · San Luis · Villa Mercedes · Liniers · Retiro
  • Frecuencia: Salidas diarias
  • Categorías: Cama Suite / Cama Ejecutivo
  • Servicio a bordo: Opciones apto celíacos, vegetarianos y veganos.
  • WiFi: en todo el trayecto.
  • Atención personalizada. 
  • Inicio de operaciones: 12 de junio de 2026
  • Contacto La Unión SRL Calle Centenario 150, Bowen, Gral. Alvear, Mendoza Tel.: (2625) 480041 Web: www.launionsrl.com.ar Instagram: @launionsrl 
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