Turismo Y Gastronomía | 7 jul 2026
WiFi, milanesas veganas y cama 180°: La Unión lanza su nueva ruta Mendoza-Buenos aires
La empresa mendocina de transporte de pasajeros expande su operación con el lanzamiento de un servicio diferencial, con salidas diarias, unidades de última generación y un estándar de comodidad y atención óptimos.
La Unión SRL, empresa mendocina con amplia trayectoria en el transporte de pasajeros, encomiendas y turismo, inauguró su nueva ruta de larga distancia entre Mendoza y Buenos Aires.
El servicio opera en ambas direcciones con salidas diarias y paradas en San Martín, San Luis, Villa Mercedes, Liniers y Retiro, ofreciendo una alternativa de conectividad para viajeros de toda la región.
Un servicio diferencial
La nueva ruta se distingue por operar con unidades de última generación equipadas con tecnología y confort de alto estándar.
Los pasajeros pueden elegir entre dos categorías de viaje:
- Cama Suite: máximo confort, asiento reclinable a 180°, espacio exclusivo y privacidad total.
- Cama Ejecutivo: amplitud y comodidad para disfrutar cada kilómetro del recorrido.
Ambas categorías incluyen servicio a bordo con opciones gastronómicas para personas celíacas, veganas y vegetarianas, conectividad WiFi y atención personalizada durante toda la experiencia de viaje, desde el embarque hasta la llegada a destino.
La Unión SRL es una empresa de origen mendocino con raíces en Bowen, Gral. Alvear, que ha crecido sostenidamente en el transporte regional de pasajeros, encomiendas y turismo.
La incorporación de esta nueva ruta representa un paso estratégico en su expansión, con el objetivo de ofrecer una propuesta de viaje cuidada, confiable y cercana para quienes conectan Mendoza y Buenos Aires por razones laborales, familiares o turísticas.
Datos del servicio
- Ruta: Mendoza ↔ Buenos Aires
- Paradas: San Martín · San Luis · Villa Mercedes · Liniers · Retiro
- Frecuencia: Salidas diarias
- Categorías: Cama Suite / Cama Ejecutivo
- Servicio a bordo: Opciones apto celíacos, vegetarianos y veganos.
- WiFi: en todo el trayecto.
- Atención personalizada.
- Inicio de operaciones: 12 de junio de 2026
- Contacto La Unión SRL Calle Centenario 150, Bowen, Gral. Alvear, Mendoza Tel.: (2625) 480041 Web: www.launionsrl.com.ar Instagram: @launionsrl