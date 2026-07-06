WiFi, milanesas veganas y cama 180°: La Unión lanza su nueva ruta Mendoza-Buenos aires

La Unión SRL, empresa mendocina con amplia trayectoria en el transporte de pasajeros, encomiendas y turismo, inauguró su nueva ruta de larga distancia entre Mendoza y Buenos Aires.

El servicio opera en ambas direcciones con salidas diarias y paradas en San Martín, San Luis, Villa Mercedes, Liniers y Retiro, ofreciendo una alternativa de conectividad para viajeros de toda la región.

Un servicio diferencial

La nueva ruta se distingue por operar con unidades de última generación equipadas con tecnología y confort de alto estándar.

Los pasajeros pueden elegir entre dos categorías de viaje:

Cama Suite: máximo confort, asiento reclinable a 180°, espacio exclusivo y privacidad total.

máximo confort, asiento reclinable a 180°, espacio exclusivo y privacidad total. Cama Ejecutivo: amplitud y comodidad para disfrutar cada kilómetro del recorrido.

Ambas categorías incluyen servicio a bordo con opciones gastronómicas para personas celíacas, veganas y vegetarianas, conectividad WiFi y atención personalizada durante toda la experiencia de viaje, desde el embarque hasta la llegada a destino.

La Unión SRL es una empresa de origen mendocino con raíces en Bowen, Gral. Alvear, que ha crecido sostenidamente en el transporte regional de pasajeros, encomiendas y turismo.

La incorporación de esta nueva ruta representa un paso estratégico en su expansión, con el objetivo de ofrecer una propuesta de viaje cuidada, confiable y cercana para quienes conectan Mendoza y Buenos Aires por razones laborales, familiares o turísticas.

Datos del servicio